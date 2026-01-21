A- A+

Futebol Internacional Champions League: confira os jogos da rodada desta quarta-feira (21) e saiba onde assistir Gigantes europeus como Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool entram em campo pela sétima rodada na tarde desta quarta (21)

A sétima rodada da primeira fase da Champions League teve um início eletrizante, com vitória do líder Arsenal sobre a Inter de Milão e uma goleada do Real Madrid em cima do Mônaco. A terça-feira (20) ainda contou com os tropeços do atual campeão PSG e do Manchester City.



Entre os jogos desta quarta-feira (21), o Bayern de Munique, que ocupa a terceira colocação da tabela, entra em campo contra o Union Saint-Gilloise, às 17h (de Brasília).

Outro destaque fica o Barcelona, que enfrenta o Slavia Praga, na Eden Arena, em Praga, também às 17h. Os catalões buscam a segunda vitória seguida na competição e ocupam apenas o 15º lugar da tabela.



O técnico Hansi Flick terá o atacante Raphinha à sua disposição, mas não poderá contar com Lamine Yamal, que cumpre suspensão na rodada.



Já o duelo entre o Olympique de Marseille e o Liverpool, às 17h, também promete agitar os torcedores apaixonados pelo futebol europeu.

Os ingleses contam com o retorno de Mohamed Salah como reforço para a partida.



Reencontro

Também nesta quarta (21), o Chelsea recebe o Pafos, às 17h, em um duelo que pode marcar o retorno de David Luiz ao Stamford Bridge.



O jogador brasileiro se transferiu recentemente para o Chipre e vai reencontrar o time inglês em que ganhou notoriedade, somando duas passagens e inúmeros títulos.



Confira os jogos da Champions League desta quarta-feira (20) e saiba onde assistir:

Galatasaray x Atlético de Madrid

Horário: 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: TNT e HBO Max



Qarabag x Eintracht Frankfurt

Horário: 14h45 (de Brasília)

Onde assistir: Space e HBO Max



Slavia Praga x Barcelona

Horário: 17h (de Brasília)

Onde assistir: TNT e HBO Max



Olympique de Marseille x Liverpool

Horário: 17h

Onde assistir: Space e HBO Max



Chelsea x Pafos

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max



Bayern x Union Saint-Gilloise

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max



Juventus x Benfica

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max



Newcastle x PSV

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max



Atalanta x Athletic Bilbao

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

