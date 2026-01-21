Champions League: confira os jogos da rodada desta quarta-feira (21) e saiba onde assistir
Gigantes europeus como Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool entram em campo pela sétima rodada na tarde desta quarta (21)
A sétima rodada da primeira fase da Champions League teve um início eletrizante, com vitória do líder Arsenal sobre a Inter de Milão e uma goleada do Real Madrid em cima do Mônaco. A terça-feira (20) ainda contou com os tropeços do atual campeão PSG e do Manchester City.
Entre os jogos desta quarta-feira (21), o Bayern de Munique, que ocupa a terceira colocação da tabela, entra em campo contra o Union Saint-Gilloise, às 17h (de Brasília).
Outro destaque fica o Barcelona, que enfrenta o Slavia Praga, na Eden Arena, em Praga, também às 17h. Os catalões buscam a segunda vitória seguida na competição e ocupam apenas o 15º lugar da tabela.
O técnico Hansi Flick terá o atacante Raphinha à sua disposição, mas não poderá contar com Lamine Yamal, que cumpre suspensão na rodada.
Já o duelo entre o Olympique de Marseille e o Liverpool, às 17h, também promete agitar os torcedores apaixonados pelo futebol europeu.
Os ingleses contam com o retorno de Mohamed Salah como reforço para a partida.
Reencontro
Também nesta quarta (21), o Chelsea recebe o Pafos, às 17h, em um duelo que pode marcar o retorno de David Luiz ao Stamford Bridge.
O jogador brasileiro se transferiu recentemente para o Chipre e vai reencontrar o time inglês em que ganhou notoriedade, somando duas passagens e inúmeros títulos.
Confira os jogos da Champions League desta quarta-feira (20) e saiba onde assistir:
Galatasaray x Atlético de Madrid
Horário: 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: TNT e HBO Max
Qarabag x Eintracht Frankfurt
Horário: 14h45 (de Brasília)
Onde assistir: Space e HBO Max
Slavia Praga x Barcelona
Horário: 17h (de Brasília)
Onde assistir: TNT e HBO Max
Olympique de Marseille x Liverpool
Horário: 17h
Onde assistir: Space e HBO Max
Chelsea x Pafos
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Bayern x Union Saint-Gilloise
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Juventus x Benfica
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Newcastle x PSV
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max
Atalanta x Athletic Bilbao
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max