Liga dos Campeões conhece primeiros semifinalistas nesta terça (16); saiba onde assistir aos jogos

Os amantes da maior competição de clubes do mundo irão conhecer na tarde desta terça-feira os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões. Os confrontos entre Borussia Dortmund x Atlético de Madrid e Barcelona x Paris Saint-Germain acontecem simultaneamente, às 16h, no horário de Brasília.

Borussia Dortmund x Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone, venceu o Borussia Dortmund no jogo de ida por 2x1, no Cívitas Metropolitano, com gols do meia argentino De Paul e do lateral brasileiro Samuel Lino. Líder do “grupo da morte” na primeira fase, o time alemão agora tem a vantagem de jogar em casa, onde contará com o apoio da sua apaixonada torcida para conseguir reverter o placar.

Para garantir a vaga na semifinal após 11 anos sem depender da disputa de pênaltis, a equipe comandada por Edin Terzić precisa vencer por dois gols de diferença. O time espanhol, por sua vez, chega ao Signal Iduna Park com a vantagem do empate. A aposta para avançar à semifinal após sete anos é no poder de decisão do atacante francês Antoine Griezmann, segundo maior artilheiro desta edição da competição com seis gols marcados

Borussia na temporada: 9J; 4V; 3E; 2D

Atlético de Madrid na temporada: 9J; 6V; 2E; 1D

Onde assistir: MAX (Streaming)

Horário: 16h

Prováveis escalações:

Borussia (Edin Terzić) - Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer e Emre Can; Jadon Sancho, Felix Nmecha e Karim Adeyemi; Niclas Füllkrug.

Atlético de Madrid (Diego Simeone) - Jan Oblak; César Azpilicuelta, Axel Witsel e José Maria Giménez; Nahuel Molina, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo de Paul e Rodrigo Riquelme; Antoine Griezmann e Álvaro Morata.





Barcelona x Paris Saint-Germain

Na semana passada, o Paris Saint-Germain colocou em risco sua classificação após ser derrotado no Parque dos Príncipes pelo Barcelona, por um placar de 3 a 2, com dois gols marcados pelo atacante brasileiro Raphinha. Com esse resultado, a equipe parisiense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação ainda no tempo regulamentar em Barcelona.

Para a partida mais importante da temporada, o técnico do time catalão contará com o retorno do artilheiro polonês Robert Lewandowski, que já marcou 20 gols nesta temporada. Além desse reforço, o clube espanhol, comandado por Xavi Hernández, tem um tabu ao seu favor. A equipe francesa nunca conseguiu avançar de fase após sofrer uma derrota no jogo de ida de um campeonato europeu.

Fazendo sua última temporada pelo PSG, o atacante Kylian Mbappé, que acumula seis gols no campeonato e está em segundo lugar na artilharia da competição, empatado com Antoine Griezmann, é a grande esperança da torcida parisiense para que o time francês possa avançar na Liga e continuar na busca pelo título inédito.

Barcelona na temporada: 9J; 6V; 1E; 2D

PSG na temporada: 9J; 4V; 2E; 3D

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), MAX (Streaming)

Horário: 16h

Prováveis escalações:

Barcelona (Xavi) - Ter Stegen; Jules Kounde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e João Cancelo; Pedri, İlkay Gündoğan e Frank de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha.



Paris Saint-Germain (Luis Enrique) - Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Fabián Ruiz e Vitinha; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Kylian Mbappé.

*Legenda: J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas.

