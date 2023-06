Champions League: Manchester City x Inter de Milão tem escalações confirmadas; veja onde assistir

A- A+

Manchester City e Inter de Milão divulgaram as escalações para a grande final da Champions League, que acontece neste sábado (10), a partir das 16h, no Estádio Olímpico Ataturk, em Instambul.

Grande favorito ao título, que seria o primeiro da história do clube, o Manchester City foi escalado com uma novidade. Pep Gaurdiola optou por deixar Walker no banco de reservas. O zagueiro Ake inicia a partida.

A Inter vai entrar em campo com os tradicionais três zagueiros. No meio de campo, o técnico optou por Brozovic na vaga de Mhkitaryan. A dupla de ataque segue Lautaro e Dzeko, com Lukaku como opção no banco de reservas.

Escalações:

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Dias e Ake; Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne e Bernardo; Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Inter de Milão: Onana; Darmian; Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanogl e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: TNT Sports, SBT e HBO max.

