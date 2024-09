A- A+

LIGA DOS CAMPEÕES Champions League começa com novo formato; confira modelo de disputa Disputa começa nesta terça-feira (17) com seis partidas

A Champions League, com o objetivo de dar mais emoção à primeira fase do torneio e afastar a ameaça da 'Superliga', começa nesta terça-feira (17) com um novo formato com mais jogos antes do mata-mata. A primeira fase funcionará no sistema de pontos corridos.

Mais jogos e mais emoção

Com o novo formato, o número de clubes participantes passou de 32 para 36. Cada um deles vai enfrentar oito adversários (quatro em casa e quatro fora) e brigar para estar na parte de cima da tabela de classificação unificada e avançar às oitavas de final, segundo o chamado "sistema suíço", frequentemente utilizado em torneios de xadrez.

Os oito primeiros colocados na primeira fase garantem vaga direta nas oitavas. As equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação vão se enfrentar em um playoff de ida e volta para avançar.

Um sistema que certamente manterá o suspense até o final, embora não tenha sido unanimidade entre os torcedores, que também ficaram descontentes com as mudanças no popular hino da competição.

Duelos estelares desde o início

Em um vídeo promocional do novo formato publicado em agosto, o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin, interrompe de forma bem-humorada o sueco Zlatan Ibrahimovic quando o ex-atacante ia pronunciar o nome da 'Superliga'.

Não é segredo que o objetivo desta reformulação da Champions é fazer frente ao projeto da 'Superliga', um torneio fechado e do qual apenas os grandes clubes do continente participariam.

Um dos argumentos dos defensores dessa nova competição é que não há grandes duelos entre equipes de ponta antes do início do mata-mata.

Com o novo formato, o problema parece solucionado. Só nesta primeira rodada, de terça a quinta-feira, os torcedores poderão aproveitar jogos muito atrativos: Milan-Liverpool, Manchester City-Inter de Milão, Atlético Madrid-RB Leipzig e Monaco-Barcelona, entre outros.

Outros pontos de destaque da primeira rodada serão a estreia de Kylian Mbappé na Champions com a camisa do Real Madrid (contra o Stuttagart) e o "batismo" na competição dos novos treinadores de Juventus (Thiago Motta) e Bayern de Munique (Vincent Kompany), contra PSV Eindhoven e Dínamo de Zagreb, respectivamente, e além do primeiro jogo do Bayer Leverkusen, campeão alemão invicto na temporada passada, contra o Feyenoord.

