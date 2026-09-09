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Futebol Internacional

Champions League segue nesta quarta (9) com estreia do atual campeão PSG; veja jogos e onde assistir

Primeira rodada da fase de liga terá mais seis confrontos que prometem aninam a tarde desta quarta-feira (9)

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Paris Saint-Germain inicia caminhada para o tricampeonato europeu nesta quarta-feira (9) contra o Slovan BratislavaParis Saint-Germain inicia caminhada para o tricampeonato europeu nesta quarta-feira (9) contra o Slovan Bratislava - Foto: Franck Fife/AFP

Após os primeiros jogos abrirem a fase de liga da Champions League nessa terça-feira (8), mais seis duelos ocorrem nesta quarta-feira (9) que prometem aquecer a tarde dos fãs de futebol. 

O atual campeão Paris Saint-Germain entra em campo contra o Slovan Bratislava, às 16h (no horário de Brasília), na busca pelo tricampeonato europeu. O confronto será transmitido pelo streaming HBO Max.

Apesar do favoritismo, os franceses não estão em boa fase e ainda não venceram na Ligue 1, somando apenas dois pontos em três jogos.

Antes, às 13h45, o Barcelona, que é o atual líder da La Liga com 100% de aproveitamento em quatro partidas, recebe o Feyenoord no Camp Nou.

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Os adversários dos comandados pelo técnico Hans Flick também estão invictos na temporada com três vitórias e dois empates no Campeonato Holandês. O duelo terá transmissão do canal de TV fechada TNT e do HBO Max.

Outros destaques ficam para os jogos entre Napoli e Arsenal, que quer esquecer o que aconteceu na final contra o PSG em maio, e Liverpool e Atlético de Madrid, ambos às 16h.

Confira as partidas da Champions League nesta quarta-feira (9) e onde assistir:
Barcelona x Feyenoord
Horário: 13h45
Onde assistir: TNT e HBO Max

Stuttgart x Viking
Horário: 13h45
Onde assistir: Space e HBO Max

Napoli x Arsenal
Horário: 16h
Onde assistir: Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

Liverpool x Atlético de Madrid
Horário: 16h
Onde assistir: TNT e HBO Max

PSG x Slovan Bratislava
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max

Sporting x Galatasaray
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max

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