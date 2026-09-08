Champions League tem início nesta terça-feira (8); confira os jogos e onde assistir
Busca pela taça mais cobiçada da Europa recomeça com os primeiros seis jogos da fase de liga
A busca pela taça mais cobiçada da Europa recomeça nesta terça-feira (8) com os primeiros seis jogos da fase de liga da Champions League.
Entre os destaques, está o duelo entre o Real Madrid e a Inter de Milão, que ocorre às 16h (no horário de Brasília) no Santiago Bernabéu, e marca um reencontro para o técnico português José Mourinho.
Agora sob o comando do clube merengue, o treinador enfrentará os italianos, onde trabalhou entre 2008 e 2010 e levou o clube italiano aos títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Champions. O jogo será transmitido pelo canal fechado TNT e o streaming HBO Max.
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Outra partida que deve chamar a atenção será entre Porto e Manchester City, também às 16h, em Portugal. As duas equipes vêm em boa fase em suas determinadas competições.
Os ingleses estão com 100% de aproveitamento na Premier League após três jogos sob o comando do técnico Enzo Maresca.
Já os portugueses conquistaram a Supertaça de Portugal e venceram os cinco compromissos disputados no Campeonato Português até o momento.
Antes, às 13h45, Club Brugge e Aston Villa jogam com transmissão da TNT e do HBO Max. No mesmo horário, AEK Athens e Lask se enfrentam pela primeira vez na história em uma partida oficial.
Às 16h, Borussia Dortmund e Villarreal e Lille e Real Betis completam o primeiro dia do retorno da Champions League.
Confira os jogos da Champions League nesta terça-feira (8) e onde assistir:
Club Brugge x Aston Villa
Horário: 13h45
Onde assistir: TNT e HBO Max
AEK Athens x Lask
Horário: 13h45
Onde assistir: Space e HBO Max
Real Madrid x Inter de Milão
Horário: 16h
Onde assistir: TNT e HBO Max
Borussia Dortmund x Villarreal
Horário: 16h
Onde assistir: YouTube da TNT Sports e HBO Max
Porto x Manchester City
Horário: 16h
Onde assistir: Space e HBO Max
Lille x Real Betis
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max