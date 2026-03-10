Ter, 10 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Newcastle x Barcelona entram em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões; confira os duelos

Quatro partidas abrem a fase eliminatória

Reportar Erro
Barcelona venceu o Newcastle na primeira fase, na Inglaterra, pelo placar de 2x1 Barcelona venceu o Newcastle na primeira fase, na Inglaterra, pelo placar de 2x1  - Foto: OLI SCARFF / AFP

As oitavas de final da Champions League tem início nesta terça-feira (10), com quatro jogos. Entre os grandes destaques da rodada, dois duelos entre Espanha e Inglaterra embalam o dia: Newcastle x Barcelona e Atlético de Madrid x Tottenham se enfrentam a partir das 17h. 

Leia também

• Técnico do Lyon explica opção por Endrick no banco após empate: "Corria o risco de lesão"

• Xavi diz que retorno de Messi ao Barcelona esteve acertado, mas foi barrado por presidente

Porém, o primeiro jogo do dia está marcado às 14h45, em Istambul, o surpreendente Galatasaray, que vem de eliminar a Juventus nos playoffs, recebe o Liverpool. O time inglês vem em um momento tranquilo na temporada e não perde há mais de um mês. 

Reencontro
Já no Norte da Inglaterra, o Newcastle recebe o Barcelona. O time alvinegro, do pernambucano Joelinton, eliminou o Qarabag nos playoffs da competição continental, mas sofreu uma dura derrota para o Manchester City, no último final de semana, em confronto válido pela Copa da Inglaterra.  

Pelo lado barcelonista, o momento é de crescimento coletivo e individual. Com destaque para Lamine Yamal e Pedri, o time da Catalunha chega como favorito e também lidera a La Liga. Os espanhóis já venceram o oponente na primeira fase. 

O duelo entre Atlético de Madrid e Tottenham é de dois times acostumados a altos e baixos. O time de Simeone, finalista na Copa do Rei, se mostrou capaz de golear em duelos grandes, mas também de ser batido em confrontos mais acessíveis. O jogo de ida é em Madri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

 

Já o Tottenham, atualmente na 16º colocação da Premier League, brigando ponto a ponto contra o rebaixamento, quase de maneira inexplicável terminou com a quarta melhor campanha na fase de liga. A última vitória dos Spurs foi em 28 de janeiro, na última rodada da fase de classificação, desde então não venceu os últimos seis jogos. 

Por fim, a Atalanta tem mais um gigante alemão pela frente. Após eliminar o Borussia Dortmund nos playoffs, o time italiano enfrenta o Bayern de Munique, em Bérgamo. 

Apesar de campanha modesta na Série A, La Dea vem construindo bonita campanha na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Bayern é líder absoluto na Bundesliga e teve a segunda melhor campanha na primeira fase da competição. 

Jogos da Champions League nesta terça-feira (10): 

Galatasaray x Liverpool - 14h45 
Newcastle x Barcelona - 17h 
Atlético de Madrid x Tottenham - 17h 
Atalanta x Bayern de Munique - 17h 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter