Futebol Newcastle x Barcelona entram em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões; confira os duelos Quatro partidas abrem a fase eliminatória

As oitavas de final da Champions League tem início nesta terça-feira (10), com quatro jogos. Entre os grandes destaques da rodada, dois duelos entre Espanha e Inglaterra embalam o dia: Newcastle x Barcelona e Atlético de Madrid x Tottenham se enfrentam a partir das 17h.

Porém, o primeiro jogo do dia está marcado às 14h45, em Istambul, o surpreendente Galatasaray, que vem de eliminar a Juventus nos playoffs, recebe o Liverpool. O time inglês vem em um momento tranquilo na temporada e não perde há mais de um mês.

Reencontro

Já no Norte da Inglaterra, o Newcastle recebe o Barcelona. O time alvinegro, do pernambucano Joelinton, eliminou o Qarabag nos playoffs da competição continental, mas sofreu uma dura derrota para o Manchester City, no último final de semana, em confronto válido pela Copa da Inglaterra.

Pelo lado barcelonista, o momento é de crescimento coletivo e individual. Com destaque para Lamine Yamal e Pedri, o time da Catalunha chega como favorito e também lidera a La Liga. Os espanhóis já venceram o oponente na primeira fase.

O duelo entre Atlético de Madrid e Tottenham é de dois times acostumados a altos e baixos. O time de Simeone, finalista na Copa do Rei, se mostrou capaz de golear em duelos grandes, mas também de ser batido em confrontos mais acessíveis. O jogo de ida é em Madri.

Já o Tottenham, atualmente na 16º colocação da Premier League, brigando ponto a ponto contra o rebaixamento, quase de maneira inexplicável terminou com a quarta melhor campanha na fase de liga. A última vitória dos Spurs foi em 28 de janeiro, na última rodada da fase de classificação, desde então não venceu os últimos seis jogos.

Por fim, a Atalanta tem mais um gigante alemão pela frente. Após eliminar o Borussia Dortmund nos playoffs, o time italiano enfrenta o Bayern de Munique, em Bérgamo.

Apesar de campanha modesta na Série A, La Dea vem construindo bonita campanha na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Bayern é líder absoluto na Bundesliga e teve a segunda melhor campanha na primeira fase da competição.

Jogos da Champions League nesta terça-feira (10):



Galatasaray x Liverpool - 14h45

Newcastle x Barcelona - 17h

Atlético de Madrid x Tottenham - 17h

Atalanta x Bayern de Munique - 17h

