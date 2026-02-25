Qua, 25 de Fevereiro

Futebol Internacional

Champions League define últimos classificados nas oitavas nesta quarta (25); veja onde assistir

Atalanta x Borussia, Real Madrid x Benfica, PSG x Monaco e Juventus x Galatasaray são os times que entram em campo

Vini Jr, atacante do Real Madrid, reencontra o Benfica para a partida de volta das oitavas de final da Champions LeagueVini Jr, atacante do Real Madrid, reencontra o Benfica para a partida de volta das oitavas de final da Champions League - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Após a surpresa protagonizada pelo Bodo/Glimt, que eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final da Champions League, o torneio europeu traz mais quatro jogos que prometem ser eletrizantes nesta quarta-feira (25).

Além do time norueguês, Atlético de Madrid, Newcastle e Bayer Leverkusen já garantiram vaga para a próxima fase da competição.

As primeiras equipes a entrar em campo serão o Atalanta e o Borussia Dortmund, às 14h45 (horário de Brasília), com transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Os alemães podem perder por um gol de diferença, após vencerem em casa por 2 a 0.

• Com lesão no joelho, Mbappé deve desfalcar Real Madrid contra Benfica

• Bodo/Glimt faz história, elimina Inter de Milão e vai às oitavas da Champions

• Champions conhece primeiros classificados dos playoffs nesta terça (24); veja onde assistir

Três jogos ocorrem, às 17h, simultaneamente. Entre os destaques, está a partida entre Real Madrid e Benfica, no Santiago Bernabéu, em Madri, com transmissão da HBO Max.

O duelo ganhou ainda mais atenção após a vitória conturbada dos espanhóis por 1 a 0, com gol de Vinícius Jr.

Após comemorar o gol, o atacante brasileiro relatou ter sofrido ofensas racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni. Entre apoios e críticas a Vini Jr, a Uefa decidiu suspender preventivamente o jogador do Benfica.

O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, enfrenta o Monaco no clássico francês. Na ida, os parienses venceram os adversários por 3 a 2. O jogo da volta será transmitido pela TNT e pelo HBO Max.

Após o triunfo do Galatasaray sobre a Juventus por 5 a 2, os turcos têm a vida mais tranquila para garantir a vaga nas quartas de final sobre os italianos, com transmissão do canal Space e do HBO Max.

Confira os jogos da Champions League desta quarta-feira (25):
14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund (TNT e HBO Max)
17h - Juventus x Galatasaray (Space e HBO Max)
17h - PSG x Monaco (TNT e HBO Max)
17h - Real Madrid x Benfica (HBO Max)

