Champions League define últimos classificados nas oitavas nesta quarta (25); veja onde assistir
Atalanta x Borussia, Real Madrid x Benfica, PSG x Monaco e Juventus x Galatasaray são os times que entram em campo
Após a surpresa protagonizada pelo Bodo/Glimt, que eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final da Champions League, o torneio europeu traz mais quatro jogos que prometem ser eletrizantes nesta quarta-feira (25).
Além do time norueguês, Atlético de Madrid, Newcastle e Bayer Leverkusen já garantiram vaga para a próxima fase da competição.
As primeiras equipes a entrar em campo serão o Atalanta e o Borussia Dortmund, às 14h45 (horário de Brasília), com transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Os alemães podem perder por um gol de diferença, após vencerem em casa por 2 a 0.
Três jogos ocorrem, às 17h, simultaneamente. Entre os destaques, está a partida entre Real Madrid e Benfica, no Santiago Bernabéu, em Madri, com transmissão da HBO Max.
O duelo ganhou ainda mais atenção após a vitória conturbada dos espanhóis por 1 a 0, com gol de Vinícius Jr.
Após comemorar o gol, o atacante brasileiro relatou ter sofrido ofensas racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni. Entre apoios e críticas a Vini Jr, a Uefa decidiu suspender preventivamente o jogador do Benfica.
O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, enfrenta o Monaco no clássico francês. Na ida, os parienses venceram os adversários por 3 a 2. O jogo da volta será transmitido pela TNT e pelo HBO Max.
Após o triunfo do Galatasaray sobre a Juventus por 5 a 2, os turcos têm a vida mais tranquila para garantir a vaga nas quartas de final sobre os italianos, com transmissão do canal Space e do HBO Max.
Confira os jogos da Champions League desta quarta-feira (25):
14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund (TNT e HBO Max)
17h - Juventus x Galatasaray (Space e HBO Max)
17h - PSG x Monaco (TNT e HBO Max)
17h - Real Madrid x Benfica (HBO Max)