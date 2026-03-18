Champions League: veja onde assistir os jogos das oitavas de final do torneio nesta quarta (18)

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Após quatro jogos emocionantes que consagraram os primeiros clubes que avançaram nas oitavas de final da Champions League, mais quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira (18) e definirão os demais classificados para as quartas de final do torneio europeu.



Até o momento, Real Madrid, Sporting, Paris Saint-Germain e Arsenal já estão confirmados na próxima fase da competição.

Os primeiros times a entrarem em campo serão Barcelona e Newcastle, às 14h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, com transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes dependem só de si para garantirem a vaga nas quartas.



Após perder por 1 a 0 para o Galatasaray, o Liverpool vai buscar reverter o resultado às 17h, no Anfield, em Londres, com transmissão da TNT e HBO Max.



Com vida bem mais tranquila depois de vencer a primeiro confronto por 6 a 1, o Bayern de Munique pega o Atalanta, também às 17h, com transmissão do Space (TV fechada) e HBO Max.



Já o Tottenham, que enfrenta o Atlético de Madrid, também às 17h, precisa vencer por três gols de diferença para levar o duelo para a prorrogação. O primeiro jogo terminou com o placar de 5 a 2 para os espanhóis. O duelo terá transmissão exclusiva da HBO Max.



Confira os jogos da Champions League nesta quarta-feira (18) e onde assistir:

Barcelona x Newcastle

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Onde assistir: TNT e HBO Max



Liverpool x Galatasaray

Horário: 17h

Onde assistir: TNT e HBO Max



Bayern de Munique x Atalanta

Horário: 17h

Onde assistir: Space e HBO Max



Tottenham x Atlético de Madrid

Horário: 17h

Onde assistir: HBO Max

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