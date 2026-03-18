Champions League: veja onde assistir os jogos das oitavas de final do torneio nesta quarta (18)
Confrontos definem os últimos classificados para as quartas de final da maior competição europeia
Após quatro jogos emocionantes que consagraram os primeiros clubes que avançaram nas oitavas de final da Champions League, mais quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira (18) e definirão os demais classificados para as quartas de final do torneio europeu.
Até o momento, Real Madrid, Sporting, Paris Saint-Germain e Arsenal já estão confirmados na próxima fase da competição.
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Os primeiros times a entrarem em campo serão Barcelona e Newcastle, às 14h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, com transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes dependem só de si para garantirem a vaga nas quartas.
Após perder por 1 a 0 para o Galatasaray, o Liverpool vai buscar reverter o resultado às 17h, no Anfield, em Londres, com transmissão da TNT e HBO Max.
Com vida bem mais tranquila depois de vencer a primeiro confronto por 6 a 1, o Bayern de Munique pega o Atalanta, também às 17h, com transmissão do Space (TV fechada) e HBO Max.
Já o Tottenham, que enfrenta o Atlético de Madrid, também às 17h, precisa vencer por três gols de diferença para levar o duelo para a prorrogação. O primeiro jogo terminou com o placar de 5 a 2 para os espanhóis. O duelo terá transmissão exclusiva da HBO Max.
Confira os jogos da Champions League nesta quarta-feira (18) e onde assistir:
Barcelona x Newcastle
Horário: 14h45 (horário de Brasília)
Onde assistir: TNT e HBO Max
Liverpool x Galatasaray
Horário: 17h
Onde assistir: TNT e HBO Max
Bayern de Munique x Atalanta
Horário: 17h
Onde assistir: Space e HBO Max
Tottenham x Atlético de Madrid
Horário: 17h
Onde assistir: HBO Max