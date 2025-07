A- A+

Diversidade Champions Ligay: Recife sedia pela primeira vez Etapa Nordeste de Futebol 7 LGBTQIAPN+ Competição reúne equipes de três estados do Nordeste, incluindo os anfitriões Tropicats

Pela primeira vez, a cidade do Recife será sede da Champions Ligay – Etapa Nordeste de Futebol 7 LGBTQIAPN+. A competição acontece neste sábado (5), no Recife Tênis Center (RTC), em Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.

A competição reúne equipes de três estados do Nordeste e tem como objetivo promover o esporte como instrumento de inclusão, diversidade e enfrentamento à LGBTfobia.

Os jogos iniciam a partir das 15h e seguem até as 20h30. O evento é aberto ao público, e o valor da entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Champions Ligay

O torneio, disputado na modalidade futebol 7, tem caráter classificatório: o campeão e o vice garantirão vaga na Champions Ligay - Final Nacional, o maior campeonato LGBTQIAPN+ de futebol do Brasil, previsto para novembro, em Brasília.

A realização da etapa regional em Pernambuco representa um marco para o esporte inclusivo local e reconhece o crescimento e protagonismo das equipes LGBTQIAPN+ da região, com destaque para o Tropicats, time pernambucano que será o anfitrião da competição.

“Trazer a Ligay Nordeste para Recife é um sonho antigo e uma conquista coletiva. É mais do que futebol: é visibilidade, resistência e ocupação de espaços que historicamente nos foram negados. Nosso estado vai receber atletas de toda a região, celebrando o esporte, a diversidade e o respeito”, destacou Manoel de Sousa, coordenador do Tropicats.

Além de Pernambuco, participam equipes da Bahia (Tietas) e do Ceará (Cangayceiros), reunindo dezenas de atletas em um "ambiente de competição saudável, acolhimento e celebração da diversidade", diz a organização. A expectativa é de receber mais de 150 pessoas, entre atletas, comissões técnicas, voluntários e o público local.

O evento é uma realização da Ligay Nacional de Futebol, com apoio da Defensoria Pública da União, do Governo do Estado de Pernambuco (Secretaria de Esportes), Club Metrópole, LC Sports, Tropicats, e colaboração de diversos parceiros da sociedade civil, movimentos LGBTQIAPN+ e da comunidade esportiva.

Programação – Champions Ligay Nordeste 2025

Local: RTC, Boa Viagem, Recife/PE

Data: Sábado (5)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Horários dos Jogos:

15h00 – Abertura

15h30 – Tietas/BA x Tropicats/PE

16h50 – Tietas/BA x Cangayceiros/CE

18h10 – Tropicats/PE x Cangayceiros/CE

19h30 – Final (1º x 2º colocado)

20h30 – Premiação e Encerramento



Veja também