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Futebol Internacional Champions retorna com duelo entre City e PSG, dois representantes de um modelo sob suspeita O atual bicampeão europeu visita o líder isolado da Premier League, que não parece afetado pelo recente veredito de culpa por inúmeras infrações às normas financeiras do campeonato inglês

Representantes do que os críticos chamam de 'clubes-Estado', Manchester City e Paris Saint-Germain disputarão o grande duelo no retorno da Liga dos Campeões, com a segunda rodada ocorrendo um mês após a primeira.

O atual bicampeão europeu visita o líder isolado da Premier League, que não parece afetado pelo recente veredito de culpa por inúmeras infrações às normas financeiras do campeonato inglês.

O City, aguardando o recurso apresentado contra essa decisão e a eventual sanção que possa receber, superou sua primeira partida na condição de 'culpado' com uma vitória maiúsucla por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield e em um ambiente bastante hostil.

Na quarta-feira, em seu primeiro jogo no Etihad Stadium, os 'Citizens' terão uma recepção completamente diferente por parte de seus torcedores, e a partida pode se transformar em uma grande manifestação em defesa dos proprietários emiradenses e da inocência do clube.

"Enormes recursos externos"

Diante deles estará um PSG com um modelo semelhante ao do City — dois "clubes cuja capacidade econômica não provém apenas de sua atividade ordinária, mas também do respaldo de enormes recursos externos", denuncia frequentemente o chefe da LaLiga, Javier Tebas, que se tornou o grande defensor da luta contra os clubes-Estado.

Graças ao dinheiro de Abu Dhabi e do Catar, respectivamente, City e PSG se transformaram, nos últimos anos, em alternativas ao poder dos clubes mais tradicionais.

Fora dos bastidores, poucas partidas na Europa conseguem reunir tantas estrelas em campo, a começar por Erling Haaland.

O atacante norueguês do City marcou 59 gols em 59 jogos da Champions e, se balançar as redes novamente na quarta-feira, se tornará o jogador com mais gols marcados em seus primeiros 60 jogos na competição, superando Ruud van Nistelrooy (48).

Além disso, se tornará o jogador do Manchester City com mais gols marcados na Champions com a camisa 'sky blue', recorde que atualmente divide com o argentino Sergio Agüero (36).

Também na quarta-feira, o Real Madrid vai visitar a Roma em uma partida que os 'merengues' precisam vencer para encarar com confiança o clássico de 25 de outubro.



- Perigo para o Real Madrid -

Por enquanto, o futebol apresentado pela equipe de José Mourinho está muito aquém do esperado e os resultados — com duas derrotas em LaLiga — também não estão à altura dos do Barcelona, que venceu todas as partidas que disputou.

O time de Hansi Flick, que enfrenta o Galatasaray em Istambul nesta terça-feira, vive uma fase excelente, com 100% de aproveitamento (sete vitórias em sete jogos) no campeonato espanhol e uma goleada de 5 a 1 sobre o Feyenoord na estreia na Champions League.

Nas cinco visitas anteriores ao estádio Ali Sami Yen, o retrospecto é positivo para os 'blaugranas': três vitórias, um empate e apenas uma derrota, ocorrida na Champions League de 1994/95.

Mais complicado, apesar de jogar em casa, parece ser o desafio do Atlético de Madrid contra o Manchester United, embora a equipe 'colchonera' viva um bom momento.

Os outros candidatos ao título europeu têm, a princípio, duelos acessíveis: na terça-feira, o Arsenal receberá o Lille e a Inter, o Brugge, enquanto o Bayern jogará na Noruega contra o Viking.

O Borussia Dortmund também viajará para a Noruega, onde vai enfrentar o Bodo/Glimt na quarta-feira. Já o Liverpool, abalado pela dura derrota sofrida diante do City no fim de semana (3 a 0), enfrentará o LASK na Áustria.

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