Liga dos Campeões Champions tem Real Madrid, Liverpool e Bayern de Munique em campo; veja jogos desta terça (30) O clube espanhol vem de derrota pesada em clássico com o Atlético de Madrid, por La Liga: 5 a 2

Mais de sete mil quilômetros e de 11 horas de voo separavam o Real Madrid da cidade de Almaty, no Cazaquistão, onde o time enfrenta, às 13h45 (de Brasília), o Kairat Almaty, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira O elenco desembarcou na segunda na cidade, que fica entre as fronteiras com Quirguistão e China.

O clube espanhol vem de derrota pesada em clássico com o Atlético de Madrid, por La Liga: 5 a 2. O técnico Xabi Alonso levou o time titular quase completo para a partida desta terça-feira. Só Eder Militão e Dani Carvajal, com questões físicas, permaneceram na Espanha.

— O sentimento tem que durar 24 horas, na vitória ou na derrota. A partir daí, se analisa. Não foi só uma questão de atitude, foi também sobre ritmo e aspectos táticos do jogo. O resto é simples, não competimos bem. Fizemos a análise e vamos utilizá-la. Agora, é modo Champions League — disse Xabi.

Em outra grande partida da tarde, às 16h, o Chelsea reencontra José Mourinho no Stamford Bridge. Anunciado há cerca de duas semanas no Benfica, o histórico treinador português tem um passado marcante pelos blues: foi tricampeão da Premier League em duas passagens pelo clube.





No Chelsea, se tornou o primeiro treinador português da história da Premier League e ganhou o apelido de "Special One" (O Especial), como se descreveu em sua apresentação. Já nesta passagem pelo Benfica, Mou soma duas vitórias e um empate em três jogos, todos pelo Campeonato Português.

— Eu sempre serei dos blues, faço parte da história deles e o Chelsea faz parte da minha. Ajudei o Chelsea a ser um clube maior e eles ajudaram-me a ser um treinador maior. Agora já não sou, faço o trabalho que tenho de desempenhar amanhã. Em muitos clubes parece que há um medo do que aconteceu no passado e há uma transformação contínua, por isso, às vezes parece que querem apagar fotos de pessoas que fizeram história, mas o Chelsea respeita princípios — declarou o treinador à imprensa portuguesa.

Veja os jogos de hoje (30/9) na Champions League

13h45 - Kairat Almaty x Real Madrid

13h45 - Atalanta x Club Brugge

16h - Olympique de Marselha x Ajax

16h - Inter de Milão x Slavia Praga

16h - Chelsea x Benfica

16h - Galatasaray x Liverpool

16h - Pafos x Bayern de Munique

16h - Bodo/Glimt x Tottenham

16h - Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt

