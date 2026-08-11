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FUTEBOL Chance de os três clássicos serem sorteados nas quartas da Copa do Brasil era de menos de 1% Próxima fase do torneio terá confrontos entre Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, realizado na manhã desta terça-feira, colocou frente a frente os três clássicos possíveis entre os oito times no torneio. Palmeiras x Santos, Atlético-MG x Cruzeiro e Grêmio x Internacional formarão os duelos estaduais da próxima fase, enquanto Vasco x Vitória completa os confrontos.

Como os oito times estavam no mesmo pote e não havia restrição no sorteio — ou seja, qualquer um poderia se enfrentar —, havia 105 combinações possíveis de confrontos. Apenas uma delas reunia simultaneamente os três clássicos estaduais. A probabilidade de isso acontecer, portanto, era de 1 em 105, ou aproximadamente 0,95%.





O resultado fez com que as quartas de final reunissem três dos principais clássicos regionais do futebol brasileiro, com confrontos entre paulistas, mineiros e gaúchos. O vencedor do Gre-Nal irá enfrentar na semifinal quem passar do clássico mineiro. Já quem levar a melhor entre Vasco e Vitória irá medir forças contra quem ganhar de Palmeiras x Santos.

Os jogos de ida das quartas de final serão disputados na semana do dia 26 de agosto, quando as partidas de volta estão reservadas para a semana seguinte, com data-base de 3 de setembro. Uma novidade desta fase da Copa do Brasil será o uso do impedimento semiautomático, tecnologia que estreou no país na 20ª rodada do Brasileirão.

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