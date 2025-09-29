A- A+

Náutico Veja as chances de acesso do Náutico a duas rodadas do fim do quadrangular da Série C Alvirrubro vem de três tropeços consecutivos na fase decisiva da competição nacional

O empate sofrido no fim diante da Ponte Preta, no último sábado (27), fez o torcedor do Náutico se apegar ainda mais à calculadora para fazer contas nesta reta final de quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Com duas rodadas pela frente, o Timbu não pode mais tropeçar, caso queira disputar a Segunda Divisão em 2026.

Com quatro pontos, o Alvirrubro ocupa atualmente a terceira posição do Grupo D. São dois pontos a menos que o segundo colocado Guarani, e um a mais que o quarto lugar Brusque. Com dez pontos, a Ponte Preta já assegurou o acesso.

Agora com apenas uma vaga em aberto no grupo, o portal Chance de Gol, que trabalha com probabilidades do futebol, aponta que o Náutico tem 34,9% de possibilidade de conseguir o principal objetivo da temporada. O Guarani tem 60,8%, enquanto o Brusque apenas 4,3%.

Para manter o sonho do acesso vivo, o time dirigido por Hélio dos Anjos não pode perder na próxima rodada para o Guarani, em Campinas. Se vencer, chega à última rodada dependendo apenas de si para subir. Se ficar na igualdade, terá que ligar o secador.

Em caso de empate no Brico de Ouro da Princesa, além de torcer para o Brusque não vencer a Ponte no mesmo final de semana, o Náutico teria que ganhar dos catarinenses, nos Aflitos, na última rodada, e ver a Macaca voltar a triunfar sobre o Guarani, no clássico de Campinas.

Depois de estrear no quadrangular da Série C com vitória sobre o Brusque, em Santa Catarina, o Náutico acumula três tropeços seguidos na competição. Nos Aflitos, o Timbu perdeu para Guarani e Ponte Preta, respectivamente, além de ficar no empate com a Macaca, no Moisés Lucarelli.

