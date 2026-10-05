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Sport Chances de classificação ao G-6 aumentam para o Sport a sete rodadas do fim da Série B Rubro-negro volta a entrar em campo nesta terça-feira (6), diante do São Bernardo

Com o time prestes a abrir a 32ª rodada da Série B, em duelo contra o São Bernardo, nesta terça-feira (6), às 20h30, na Ilha do Retiro, o torcedor do Sport segue fazendo cálculos para sonhar com o acesso do time à Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-negro ocupa a nona colocação, com 47 pontos. O clube pernambucano está a cinco pontos do Atlético-GO, time que fecha o G-6 da competição nacional.

Para a promoção direta, via G-2, faltando apenas sete rodadas para o término da Segundona, o êxito leonino é visto como improvável, uma vez que o Sport está nove pontos atrás do segundo colocado Juventude.

De acordo com o departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe pernambucana tem 0,32% de possibilidade de terminar entre os dois primeiros. Já de acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade é de apenas 0,1%.

Quando se trata de tentar o acesso via playoffs, as chances rubro-negras aumentam. Para a UFMG, o Sport tem 11,7% de possibilidade de disputar o mata-mata. Por outro lado, o Chance de Gol traz números mais contidos: apenas 6,8% de probabilidade.

Além do São Bernardo, o Sport terá uma série de confrontos diretos na reta final da Segundona. Na sequência, o Leão encara Atlético-GO, Fortaleza, Criciúma, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás. Destes, apenas a equipe de Ribeirão Preto e a de Goiânia estão fora da briga pelo acesso.

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