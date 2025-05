A- A+

Crime Polícia da Coreia do Sul detém duas pessoas por suposta chantagem ao jogador Heung-min Son Os detidos teriam tentado extorquir o atacante de 32 anos com alegações falsas de que a mulher estaria grávida do jogador

Duas pessoas foram presas suspeitas de tentarem chantagear o atacante do Tottenham da Inglaterra e da seleção sul-coreana de futebol, Heung-min Son, indicou nesta quinta-feira (15, data local) a polícia da Coreia do Sul.

Os acusados são uma mulher de cerca de 20 anos e um homem com cerca de 40, disse à AFP um porta-voz da Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul. Os detidos teriam tentado extorquir o atacante de 32 anos com alegações falsas de que a mulher estaria grávida do jogador, explicou a agência de notícias local Yonhap.

A agência que representa o atleta, Son & Football Limited, informou que tinha apresentado uma denúncia à polícia por chantagem e que empreenderia uma "ação legal firme".

Os dois "ameaçaram o jogador dizendo que divulgariam informação falsa" sobre um suposto filho de Son, afirmou a agência em comunicado. "Ressaltamos que Son Heung-min é inegavelmente a vítima neste caso", acrescentou.

Veja também