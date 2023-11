A- A+

Futebol Chapa de oposição com Bruno Becker como presidente é confirmada pela comissão eleitoral do Náutico Eleições do Timbu serão no domingo (12), nos Aflitos, definindo o mandatário que assumirá o clube no biênio 2024-2025

A comissão eleitoral do Náutico confirmou nesta quinta (9) a chapa de oposição formada por Bruno Becker e Tatiana Roma, do “Todos pelo Náutico”, para as eleições presidenciais do dia 12 de novembro, nos Aflitos. A medida aconteceu após o então candidato do grupo, Aluísio Xavier, retirar a candidatura - antes impugnada pela comissão, mas depois liberada em decisão judicial ocorrida na última quarta (8).

Sendo assim, Bruno Becker, de 45 anos, permanece como candidato na chapa da oposição. O advogado já exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito.

