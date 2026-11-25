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Sport Chapas cumprem exigências e ficam regularizadas para disputar eleições no Sport Pleito que vai definir próximo presidente do clube será realizado em 12 de dezembro

A Comissão Eleitoral do Sport deferiu, nesta quarta-feira (25), os registros das duas chapas que disputarão a eleição presidencial marcada para o dia 12 de dezembro, referente ao triênio 2027-2029.

Diante das decisões, os grupos liderados por Paulo Bivar, da chapa 'Pelo Sport Todos', de número 20, e o grupo comandado por Luciano Bivar, 'Raça e Tradição', de número 10, estão oficialmente aptos a participar do pleito.

No caso da chapa de Paulo Bivar, o grupo precisou atender às determinações da Comissão Eleitoral, que envolviam substituições de candidatos, recomposição dos conselheiros titulares e suplentes, correção de duplicidades e exclusão de candidaturas indeferidas.

A decisão também reconheceu o cumprimento do quantitativo previsto no estatuto: 150 conselheiros titulares, sendo 133 não natos e 17 natos, além de 50 suplentes.

O grupo de Luciano Bivar, por sua vez, foi aprovado após o cumprimento de exigências e diligências complementares, incluindo a regularização de pendências documentais e a confirmação dos nomes indicados para a composição do Conselho Deliberativo.

Composição dos grupos



Este será o primeiro bate-chapa no Sport seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

Na chapa 20, Paulo Bivar aparece como candidato à presidência do Conselho de Administração. Leonardo Correia de Araújo Vasconcelos ocupará a vice-presidência, enquanto Fortunato Russo Neto, Rodrigo Sá e Gustavo Dubeux completam a relação de integrantes do colegiado.

Já na chapa 10, o Conselho de Administração será encabeçado por Luciano Bivar como postulante à presidência. A composição apresentada também conta com Isaac Vasconcelos como vice-presidente, além de Geraldo Durões, José Antonio Alves de Melo Júnior e Tiago Petribú como membros.

No Conselho Deliberativo, Severino Otávio, o Branquinho, aparece como candidato à presidência, enquanto Marcos Cabral será o vice-presidente, no grupo 'Pelo Sport Todos'. Pela 'Raça e Tradição', Gustavo Oiticica concorrerá à presidência do órgão, tendo Francisco Dantas como vice.

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