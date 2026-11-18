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Sport Chapas não chegam a consenso para antecipar eleição e presidente do Sport pede adiantamento de posse Ofício foi protocolado junto ao Conselho Deliberativo e Comissão Eleitoral nesta quarta-feira (18)

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, protocolou, nesta quarta-feira (18), um pedido junto ao Conselho Deliberativo do clube e à Comissão Eleitoral para que a posse do próximo presidente seja antecipada de 5 de janeiro para 15 de dezembro. A solicitação foi feita, após as chapas inscritas no pleito de 12 de dezembro não entrarem em consenso pela antecipação das eleições.

A informação, antecipada pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube, César Caúla. A antecipação de posse não tem previsão estatutária, mas o conselho irá analisar o caso.

"O assunto ainda será analisado, uma vez que há uma série de atribuições a serem feitas", declarou Caúla. Procurado pela reportagem, o presidente da Comissão Eleitoral rubro-negra, Marcelo Farias, declarou que o documento ainda está sendo deliberado e, em breve, uma decisão colegiada será tomada.

O objetivo de Matheus Souto Maior é que a próxima gestão tenha tempo hábil para realizar o planejamento do próximo ano. Elaboração da proposta orçamentário de 2027, montagem de elenco, comissão ténica e pré-temporada, além da proximidade das competições são pontos citados no ofício.

Eleições no Sport

Disputarão o pleito, em 12 de dezembro, a chapa 'Pelo Sport Todos', encabeçada por Paulo Bivar, além do grupo 'Raça e Tradição', que terá Luciano Bivar como candidato à presidência.

Este será o primeiro bate-chapa no Sport seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

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