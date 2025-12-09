Ter, 09 de Dezembro

Sport

Chapecoense demonstra interesse e Sport pode negociar Rafael Thyere

Jogador está disposto a deixar o clube, apesar de renovar contrato até o fim de 2026

Rafael Thyere em ação pelo SportRafael Thyere em ação pelo Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O zagueiro Rafael Thyere pode estar de saída do Sport. Recém-promovida à Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem o interesse em contar com o jogador na próxima temporada. O contrato oferecido é definitivo e até o fim de 2026. 

A informação foi obtida pela reportagem junto à empresária do defensor, Débora Trombeta, na tarde desta terça-feira (9). De acordo com a agente, há o interesse de ambas as partes por um desfecho positivo na negociação. Contudo, a indefinição política do Sport tem sido um entrave no momento.

Apesar de renovar com o Sport, em agosto, até o fim de 2026, o ano difícil do clube tem pesado para Rafael Thyere optar por respirar novos ares na próxima temporada. Capitão da equipe rubro-negra, o atleta desembarcou na Ilha do Retiro em 2019. 

Rafael Thyere tem 262 aparições com a camisa do Sport. Neste ano, após um início de temporada marcado pelas lesões, o jogador só foi entrar em campo pela primeira vez em julho, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Ao todo, foram 25 jogos em 2025 e um gol marcado. 

