SÉRIE B Chapecoense desperdiça vantagem, empata com América-MG, e estaciona na segunda posição da Série B Com o resultado, a equipe vai à vice-liderança, com sete pontos, atrás apenas do Sport, líder invicto com nove

A Chapecoense saiu na frente, mas cedeu uma reação ao América-MG, e ficou no empate em 2 a 2 pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe subiu para a segunda posição da tabela, com sete pontos, atrás apenas do Sport, líder invicto com nove.

Agora o foco já está direcionado para os próximos jogos. O América-MG, que ocupa a quinta posição da tabea provisoriamente, com cinco pontos, se prepara para encarar o Vila Nova, em casa, na Arena Independência, na próxima quarta-feira (8), às 21h. Já a Chapecoense mede forças contra o CRB, em Alagoas, às 21h30 da sexta-feira (10).



Gols

A Chapecoense saiu na frente com gol de Mário Sérgio, aos 35 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou a bola cruzada pelo volante Foguinho parar abrir o placar. Aos 31 minutos do segundo tempo, o lateral Bruno Leonardo fez o segundo do Alviverde na partida, que, até o momento, parecia bem encaminhada.



Com dois gols à frente do placar, a Chapecoense ia a nove pontos, com três vitórias e cinco gols de saldo. O resultado colocava a equipe na liderança da tabela, já que o Sport tem o mesmo número de pontos e triunfos, mas possui quatro gols de saldo.

Ainda assim, a alegria durou pouco e, rapidamente, o Coelho reagiu. Dois minutos após o segundo gol da Chapecoense, Fabinho recebeu passe pela esquerda e chutou para marcar o primeiro do América-MG no jogo. Aos 37 veio o empate, com Moisés, que saiu do banco para marcar após cobrança de escanteio.

