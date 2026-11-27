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MEMÓRIA Chapecoense, dez anos de dolorosa e interminável reconstrução Em 28 de novembro de 2016, o avião que levava o time a Medellín, onde disputaria contra o Atlético Nacional o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, caiu por falta de combustível

Era uma das grandes revelações do futebol sul-americano. Hoje, dez anos depois da tragédia aérea que mudou tudo, a Chapecoense continua de pé, ainda que em permanente reconstrução.

O humilde clube de Chapecó, cidade de 250 mil habitantes em Santa Catarina, voltou nesta temporada à primeira divisão, mas acabou condenado a um novo rebaixamento, como ocorreu em 2019 e 2021.

No sábado, em um de seus últimos dias na elite, completará uma década de uma das piores catástrofes do futebol. A fatalidade deixou a Chapecoense praticamente sem jogadores, dirigentes e comissão técnica.

Em 28 de novembro de 2016, o avião que levava o time a Medellín, onde disputaria contra o Atlético Nacional o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, caiu por falta de combustível.

Setenta e um dos setenta e sete ocupantes morreram. Quarenta e nove eram integrantes do clube.

As vítimas foram homenageadas na terça-feira pela Chapecoense em seu estádio, a Arena Condá, em uma partida vencida por 3 a 0 contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

"Pra sempre lembrados" foi a mensagem de uma faixa estendida pelo elenco de uma instituição que teve de se reconstruir mais de uma vez. E que promete continuar fazendo isso.

"Esse é o sonho: a gente estar aqui, daqui um ano, falando em um retorno à Série A", disse o treinador, Vinícius Bergantim.

Velas que nunca se apagaram

Fundado em 1973, o clube havia protagonizado uma escalada meteórica da quarta para a primeira divisão entre 2009 e 2014 e atingia seu auge na Sul-Americana.

Em sua estreia internacional, deixou pelo caminho clubes históricos como Independiente e San Lorenzo, da Argentina.

"A gente já estava jogando de igual pra igual com equipes que tem uma tradição gigantesca. A gente estava muito confiante", diz à AFP o ex-goleiro Jakson Follmann, um dos três jogadores que sobreviveram ao acidente, junto com Neto e Alan Ruschel.

Follmann perdeu a perna direita e nunca voltou a jogar, enquanto Neto se aposentou em 2019 em meio a fortes dores físicas e Ruschel pendurou as chuteiras há duas semanas. Mas, de um dia para o outro, a Chapecoense perdeu tudo.

A companhia aérea LaMia, que transportava a delegação, foi sancionada por negligência e deixou de operar. Embora tenham ocorrido várias detenções, ainda não há sentenças de prisão definitivas.

Quando entrou pela primeira vez no vestiário, Rui Costa, nomeado diretor de futebol após a tragédia, encontrou velas acesas.

"Percebi que nenhum manual de gestão esportiva seria suficiente(...) eu não estava ali apenas para montar um time de futebol, mas para reconstruir uma comunidade inteira", recorda o dirigente dez anos depois. "Essas velas nunca se apagaram para mim", acrescenta.

A história da Chapecoense comoveu o mundo e o Atlético Nacional lhe cedeu o troféu da Sul-Americana.

Com a solidariedade de outros clubes, que abriram mão de cobrar transferências, e um orçamento muito limitado, o time contratou 30 jogadores para voltar aos gramados.

Disputou em 2017 a Copa Libertadores e se manteve na primeira divisão no campeonato nacional, mas nada voltou a ser como antes.

Dificuldades, porém esperança

A Chape, como é conhecida, tentava renascer, mas os números passaram do azul para o vermelho.

Indenizações pela tragédia e a queda de receitas devido aos rebaixamentos anteriores levaram o clube a um processo de recuperação judicial em 2022 por dívidas de 18,8 milhões de dólares (107 milhões de reais na cotação atual). No ano passado, enfim, conseguiu cumprir o plano de pagamentos e recuperar a normalidade institucional.

Mas o seu rebaixamento nesta temporada representará um novo golpe em suas finanças. O valor de mercado do atual elenco, cerca de 24 milhões de dólares (137 milhões de reais) segundo o site especializado Transfermarkt, é o menor do Campeonato Brasileiro.

Foi insuficiente para competir com Flamengo e Palmeiras, cujos elencos custam dez vezes mais. Teve seu rebaixamento decretado a quatro rodadas do fim do torneio e é o lanterna da disputa, na qual sofreu mais gols do que qualquer outra equipe (74) e marcou menos que as demais (37).

Apesar de tudo, com amor-próprio, tem esperança no futuro.

"Vamos sair dessa", confiou Miguel Carvalho, meio-campista de 21 anos, depois de marcar na terça-feira o seu primeiro gol com a Chapecoense, a chamada eterna campeã.

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