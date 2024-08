Chapecoense lamenta tragédia aérea em Vinhedo: 'Extremamente consternados'

A- A+

A Chapecoense lamentou o acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira.

Extremamente consternados e com os nosso corações tomados pela dor, acompanhamos as notícias do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo.



Diante do triste ocorrido, expressamos a nossa solidariedade aos familiares das vítimas, bem como o nosso desejo de força e resiliência.… pic.twitter.com/GLt2fCUrgz — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 9, 2024

Um avião, que transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, caiu na cidade paulista. Não há sobreviventes.

Em suas redes sociais, o clube de futebol prestou suas solidariedades as famílias das vítimas.

"Extremamente consternados e com os nossos corações tomados pela dor, acompanhamos as notícias do trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo", afirmou a nota publicada no X, o antigo Twitter.

"Diante do triste ocorrido, expressamos a nossa solidariedade aos familiares das vítimas, bem como o nosso desejo de força e resiliência. Nossos pensamentos e orações estão com vocês", finalizou a nota.

Em novembro de 2016, o time da Chapecoense e membros da imprensa brasileira foram vítimas de um acidente aéreo.

Um avião levava a delegação do clube de futebol, além de jornalistas, para a final da Copa Sul-Americana, disputada na Colômbia.

Na madrugada do dia 29, a aeronave caiu em solo colombiano após sofrer uma pane seca por falta de combustível. Ao todo, 71 pessoas morreram no acidente. Somente seis sobreviveram.

A tragédia comoveu todo o mundo do futebol, rendendo homenagens em diferentes continentes. A Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana daquele ano.

Tragédia em Vinhedo

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324)

Segundo a Polícia Militar, a aeronave não atingiu nenhuma residência. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.

Como foi o acidente



O veículo bimotor teria saído de Cascavel, no Paraná com destino a Guarulhos, São Paulo.

Imagens da queda da aeronave foram divulgadas nas redes sociais, no início da tarde desta sexta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que está atendendo ao chamado desde as 13h45 desta sexta.

Sete equipes foram enviadas ao local, na rua João Edueta. A via fica próxima da rodovia Miguel Melhado de Campos.





