A- A+

Náutico Chapecoense libera e Ribamar está perto de acertar com o Náutico O atacante de 26 anos deve ser oficializado como novo reforço do Timbu

A Chapecoense liberou Ribamar e o Náutico está perto de fechar com o atacante para a disputa da Série C. A notícia foi dada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco junto ao presidente da Chape, Nei Mandana.

Desde a lesão de Jael, o Náutico vem buscando um camisa 9 para preencher a lacuna no elenco. Jeam é a principal peça disponível no momento atual.

Lucas Ribamar tem 26 anos, foi revelado pelo Botafogo e tem passagens na carreira por diversos clubes: Athletico Paranaense, Vasco, América-MG e Ponte Preta.

Em 2023, o atacante participou de 22 jogos pela Chapecoense, fez quatro gols e contribuiu com uma assistência. Ele entrou em campo pela última vez no dia 18 deste mês contra o Ituano.

Dificuldade do Náutico no mercado

Ribamar foi uma das peças procuradas pelo Náutico para reforçar o setor de ataque. O Timbu chegou a sondar Gabriel Santos e Wanderson, do Sport, mas a dupla não demonstrou interesse. Já Danrlei chegou a acertar com o Alvirrubro, porém não foi liberado pela Chapecoense.

Série C

O Náutico é o sexto colocado da Série C, com 23 pontos. O Timbu ainda fará cinco jogos na reta final da primeira fase com o objetivo de permanecer entre os oito primeiros. O próximo jogo é contra o Operário-PR (2° colocado) neste sábado (29), às 16h, no Germano Kruger.

Veja também

Rivalidade Esgrimista da Ucrânia se recusa a cumprimentar adversária russa e é desclassificada