Chapecoense não consegue viajar ao Recife e jogo contra o Sport pode ser adiado

O jogo entre Sport e Chapecoense, marcado para acontecer nesta sexta (20), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, poderá ser adiado. Por conta de problemas de chuva e Neblina em Chapecó, a delegação do clube catarinense não conseguiu embarcar para a capital pernambucana. De acordo com o presidente da equipe, Nei Maidana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será informada do fato para buscar uma nova data para o confronto.

O Sport Club do Recife comunica que aguarda uma definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a partida diante da Chapecoense.



Ao mesmo tempo, segue trabalhando normalmente para cumprir a programação e o que for indicado pela tabela da competição. pic.twitter.com/KnMCnOw4ag — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 19, 2023





“O aeroporto fechou. Não tem previsão para reabrir por conta das chuvas e da neblina aqui. O fato é que o jogo amanhã não tem como acontecer. Não conseguiremos chegar ao Recife hoje. Vamos conversar com a CBF porque acredito que até mesmo para o sábado seria difícil (de jogar) por conta da previsão do tempo”, afirmou Maidana.

Com a confirmação do adiamento, o próximo passo seria encontrar uma nova data. Uma opção seria passar o jogo para o domingo. Isso porque Sport e Chapecoense só terão outro compromisso na próxima semana, tendo tempo hábil para descanso. O Leão entra em campo diante do Ceará, sexta que vem (27), no Castelão, enquanto a Chape enfrenta o Tombense, na Arena Condá, no sábado (28).

