Futebol Chapecoense tenta contratação do lateral-direito Victor Ferraz, do Náutico Pedido para o jogador reforçar a equipe catarinense partiu do treinador da Chape, Claudinei Oliveira

Após a eliminação do Náutico da Série C do Campeonato Brasileiro, diversos atletas devem deixar o clube nos próximos dias. Um deles pode ser o lateral-direito Victor Ferraz. A Chapecoense está negociando a contratação do jogador, a pedido do técnico Claudinei Oliveira. A informação foi publicada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem por meio do presidente da Chape, Nei Maidana.

“O nosso técnico pediu a contratação e estamos conversando para saber como podemos trazê-lo. Victor tem contrato até o fim da Série C, mas como o Náutico não avançou, pode ocorrer o acerto”, afirmou o presidente.

A Chapecoense é a 16ª colocada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, brigando contra o rebaixamento à Série C. O clube, inclusive, liberou recentemente o atacante Maxwell para o Timbu, na reta final da terceira divisão.

Pelo Náutico, Victor Ferraz, de 35 anos, disputou 67 jogos pelo clube. Destes, 36 foram nesta temporada, com quatro gols marcados.



