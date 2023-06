Chapecoense x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações

A- A+

Um está sem ganhar há sete jogos. O outro sem perder no mesmo recorte de partidas. Os donos da casa brigam para se afastar da degola. Os visitantes para se consolidarem no G4. Assim, Chapecoense e Sport se enfrentam na noite desta terça-feira (27), às 19h, na Arena Condá, pela 14ª rodada da Série B. Enquanto os catarinenses ocupam a 17ª posição, com 11 pontos, os pernambucanos têm 27 pontos e estão na vice-liderança.

Do lado do Verdão do Oeste, o time dirigido por Gilmar Dal Pozzo não deve ter novidades. A expectativa é que a formação seja a mesma que iniciou o empate em 1x1 com o Criciúma, também na Arena Condá.

Já do lado rubro-negro, Enderson terá baixas significativas. Vagner Love, Luciano Juba e Wanderson ficaram no Recife para tratar de desconfortos musculares. Nos lugares dos dois primeiros, Fabrício Daniel e Felipinho devem ser acionados, respectivamente. Contudo, no lugar do camisa 9, outras possibilidades são as utilizações de Kayke ou Gabriel Santos.

Onde assistir?

Premiere e SporTV.

Prováveis escalações

Chapecoense

João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti, Pablo Oliveira e Neto; Richard, Ribamar e Alisson Farias.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Edinho, Felipinho e Fabrício Daniel (Kayke ou Gabriel Santos).

