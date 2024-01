A- A+

MMA Charles do Bronx tem nova luta marcada diante de Arman Tsarukyan no UFC 300 Disputa no peso leve acontece em 13 de abril, em Las Vegas

Nesta segunda-feira (08), foi anunciada oficialmente a próxima luta de Charles do Bronx, no UFC 300, em Las Vegas. Diante do armeno Arman Tsarukyan, o brasileiro tentará aquela que poderá ser sua última oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria dos leves.

Ex-campeão da categoria até 70 quilos do UFC entre 2021 e 2022, Charles do Bronx tem novo desafio marcado. Atual número um do ranking, o brasileiro enfrentará o número quatro, Arman Tsarukyan, que vem de três vitórias consecutivas.

Em outubro de 2023, Charles tinha marcada a revanche pela disputa de cinturão diante de Islam Makhachev, atual campeão dos leves, no UFC 294. Mas um corte no supercílio algumas semanas antes do evento tirou o paulista da luta, perdendo a oportunidade da disputa pelo título.

A lesão de Charles nas vésperas do UFC 294 parece não ter agradado Dana White e a diretoria da empresa. Antes com a oportunidade direta ao cinturão, agora Do Bronx precisa de mais uma vitória para ter uma chance de lutar pelo cinturão dos leves. Aos 35 anos, essa pode ser a última oportunidade do brasileiro ter o cinturão de volta, portanto, uma vitória seria fundamental.

UFC 300

Assim como foi no UFC 100 e no UFC200, a organização busca formar um card mais atrativo possível para o público, casando lutas com grandes lendas do esporte e os melhores encaixes possíveis na atualidade. No atual momento, além de Chales x Tsarukyan, o UFC 300 também conta com a luta dos meio-médios Aleksandar Rakic x Jiri Procházka - ex-campeão da categoria - , Calvin Kattar x Aljamain Sterling - ex-campeão peso galo - e Bo Nickal x Cody Brundage.

