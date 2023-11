A- A+

Fórmula 1 Charles Leclerc lidera primeiros treinos do GP de Abu Dhabi O carro do espanhol Carlos Sainz, companheiro de Ferrari do piloto monegasco, saiu da pista após dez minutos da largada

O monegasco Charles Leclerc dominou os primeiros testes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, na Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, saiu da pista na última sexta-feira (24).

Depois de ter cedido o seu carro a um estreante durante a primeira sessão de treinos livres na pista de Yas Marina, Leclerc terminou o dia com o melhor tempo no final da segunda sessão, única representativa do que se verá na classificação e na corrida, realizada à noite, mas que foi encurtada devido a duas saídas da pista.

A sessão, prevista para durar uma hora, foi interrompida pela primeira vez menos de dez minutos após a largada, devido a uma saída da pista do espanhol Carlos Sainz.

O piloto da 'Scuderia', que saiu ileso do acidente, bateu no muro, sendo necessária uma interrupção do treino para evacuar o carro danificado e devolver as condições de segurança à pista, que durou quase 30 minutos.

Após o reinício, foi Nico Hülkenberg quem perdeu o controle da sua Haas antes de bater no muro. Seu veículo também ficou bastante danificado e teve que ser retirado, interrompendo novamente os treinos por sete minutos.

Mercedes contra Ferrari



Atrás de Leclerc, o britânico Lando Norris (McLaren) e o holandês Max Verstappen (Red Bull), que já se sagrou campeão mundial de 2023, completaram o 'Top 3' deste primeiro dia do último Grande Prêmio da temporada.

"Tivemos pouco tempo na pista durante o TL2 (segunda sessão de treinos livres) e, portanto, não pudemos aprender tanto quanto teríamos gostado", lamentou o holandês. "Eu não esperava que o equilíbrio do carro estivesse tão ruim".

Seu companheiro de equipe na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, ficou em quinto, atrás do finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Durante a primeira sessão de treinos, assim como Leclerc e outros oito pilotos, Verstappen entregou seu volante a um dos pilotos reservas.

De acordo com o regulamento, as equipes de F1 devem permitir que seus jovens pilotos participem pelo menos duas vezes por temporada, mas só podem fazê-lo na primeira sessão de treinos livres.

Nessa primeira sessão o piloto mais rápido foi o britânico George Russell (Mercedes), apenas 6º na segunda sessão da última sexta-feira (24), à frente do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton (8º).

A disputa pelo segundo lugar no Mundial de Construtores entre Mercedes e Ferrari é uma das poucas coisas em jogo neste último Grande Prêmio, com as duas equipes separadas por apenas quatro pontos.

"A luta continua com a Mercedes, parece que eles são competitivos, então não será fácil", reconheceu Leclerc no final da jornada.

Veja também

Jogos Parapan-Americanos Brasil alcança seu maior número de ouros em uma edição de Parapan