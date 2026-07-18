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TECNOLOGIA Chateado com a Seleção? Brasil vai buscar título "olímpico" no futebol de robôs humanoides Equipe brasileira vai disputar o World Humanoid Robot Games no final de agosto na China

A seleção fracassou na Copa do Mundo, que se encerra neste domingo (19), mas o Brasil ainda pode buscar neste ano um título importante no esporte mais popular. Os gols, carrinhos e defesas, no entanto, não dependem de pernas humanas, mas de jogadores humanoides. O país foi selecionado para disputar o World Humanoid Robot Games, um dos principais eventos internacionais dedicados à robótica humanoide, que acontece de 22 a 26 de agosto em Pequim, China.

O torneio é conhecido a Olimpíada de Robôs Humanoides, e, no ano passado, produziu imagens muito curiosas de robôs em disputas ferozes em esportes como atletismo, boxe e futebol. Os tombos das máquinas também divertiram expectadores e as redes sociais. O Brasil conquistou a vaga na modalidade Humanoid Adult Size Soccer (Large), que reúne humanoides em tamanho adulto, considerada uma das mais complexas de todo o torneio.

A classificação do time canarinho veio após o bom desempenho no ano em competições internacionais, como a RoboCup 2026, realizada na Coreia do Sul na primeira semana de julho. No ano passado, o Brasil ficou em 5º lugar no World Humanoid Robot Games, o que reforçou o convite para a participação neste ano.

Essa seleção não fez fanfarra para a convocação, mas conta com um elenco de alto desempenho. A equipe é formada por seis estudantes de cinco universidades, além de pesquisadores da área de robótica.

Participam da delegação representantes da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro de Excelência em IA da Universidade Federal de Goiás (CEIA-UFG), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e do Centro Universitário FEI.

"Essa classificação é resultado de anos de pesquisa, de trocas entre diferentes universidades e de um time que amadureceu muito tecnicamente. Nossa expectativa é grande, não só para melhorar o resultado do ano passado, mas para mostrar que o Brasil tem capacidade de competir de igual para igual com os principais centros de robótica do mundo", afirma em nota Flavio Tonidandel, técnico da equipe brasileira. O 'Ancelotti dos humanoides' é pesquisador da área de inteligência artificial (IA), vice-presidente da RoboCup Brasil e vice-presidente da RoboCup Federation.

Assim como jogadores de futebol fazem reconhecimento do gramado, a equipe brasileira chegará algumas semanas antes à capital chinesa para se ambientar aos equipamentos com os quais disputarão o torneio. Os times disputam com humanoides fornecidos pela organização para garantir igualdade de condições a todos os times. No ano passado, a Universidade de Tsinghua, China, foi a campeã ao derrotar a Universidade de Leipzig de Ciências Aplicadas, Alemanha.

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