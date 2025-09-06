A- A+

NFL Chefão da NFL promete mais jogos no Brasil nos próximos anos e admite interesse pelo Rio Roger Goodell garantiu que liga de futebol americano continuará vindo ao país por "muito tempo" e elogio evolução do evento em um ano; ontem, Chargers derrotaram Chiefs em São Paulo

Pelo segundo ano seguido, mais de 47 mil torcedores foram a Neo Química Arena, em São Paulo, para assistir a um jogo da NFL.

Após o sucesso do encontro entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em 2024, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs repetiram a dose na noite de ontem e deixaram a liga ainda mais satisfeita com o evento.

A tendência é que o Brasil siga na rota do futebol americano, e o Rio de Janeiro pode ser o próximo local a receber uma partida.

Nos últimos meses, alimentam-se rumores de que o Maracanã possa ser a sede de um jogo da NFL em 2026, oferecendo uma capacidade de até 70 mil pessoas — 20 mil a mais em relação ao estádio do Corinthians. Nada foi confirmado oficialmente, mas os dirigentes da liga admitem o interesse, entre eles o "chefão", o comissário Roger Goodell, que promete a presença no país durante muito tempo.

— Encontrei com torcedores de todas as partes do mundo aqui. É ótimo para eles poderem vir ao Brasil, a São Paulo, e vivenciar todas as coisas boas desta comunidade. Temos muita demanda por esses jogos, então esta comunidade merece. Tivemos grande sucesso no ano passado e continuaremos aqui por muito tempo — cravou Goodell em entrevista ao SporTV.

— Vocês sabem que, obviamente, o Rio de Janeiro um lugar onde temos interesse em jogar em algum momento. Nunca vamos abandonar o Brasil, continuaremos jogando aqui — completou.

Goodell destacou as diferenças entre a estreia e o segundo ano da NFL no Brasil, dizendo que houve uma evolução geral:

— Estivemos aqui no ano passado, e ver as diferenças entre o ano passado e este, o aumento da empolgação, do entusiasmo, do conhecimento sobre o nosso jogo... claramente, evoluiu muito em um ano. Então, é divertido para nós. Este é o início da temporada de futebol americano. Nós amamos isso e é disso que se trata. Foi uma longa intertemporada, voltar é ótimo — disse o comissário à NFL Network.

Por fim, o dirigente exaltou a torcida brasileira, em especial, além de todas as outras nacionalidades que encontrou em São Paulo neste fim de semana.

— Eles estão tão animados. É muito divertido. E são fãs de todo o mundo, não apenas da América do Sul, mas de todo o mundo, que vieram assistir a este jogo. Então, mais uma vez, vemos esse crescimento. E é claro que isso está repercutindo nas pessoas. Os fãs são jovens, descolados, divertidos, entendem o futebol americano. Eles o acompanham de perto com todos os nossos parceiros de mídia. É um sinal muito encorajador — finalizou Goodell.

