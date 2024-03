Chefe da segurança cibernética da França alerta que Olimpíadas de Paris são "alvo"

A- A+

O chefe da agência nacional de segurança cibernética da França disse que as Olimpíadas de Paris seriam um “alvo” este ano, inclusive para estados estrangeiros interessados em “interromper a cerimônia de abertura ou causar problemas nos transportes públicos”. O alerta de Vincent Strubel, diretor-geral da Agência Francesa de Cibersegurança (ANSSI), surge em meio a tensões nas relações diplomáticas entre a França e a Rússia devido à guerra na Ucrânia.

Os comentários do presidente francês, Emmanuel Macron, no mês passado, sugerindo que tropas ocidentais poderiam ser enviadas para a Ucrânia, desencadearam a fúria em Moscou.

“É evidente que os Jogos Olímpicos serão um alvo”, disse Strubel à AFP em entrevista na terça-feira (27). “Estamos nos preparando para todos os tipos de ataques – todos os que vemos diariamente, mas em maior escala, mais numerosos e mais frequentes”, acrescentou.

Estes incluíram “ataques de estados que querem perturbar os Jogos porque não estão satisfeitos por uma razão ou outra, e que podem tentar perturbar a cerimônia de abertura ou causar problemas nos transportes públicos”, disse ele em um evento de segurança cibernética em Lille, norte da França.

A Rússia também acusou o Comitê Olímpico Internacional de “racismo e neonazismo” depois de atletas russos terem sido impedidos de participar na cerimônia da abertura dos Jogos de Paris, que terá início em 26 de julho. Os atletas russos foram em grande parte excluídos do esporte, e espera-se que apenas alguns competidores se qualifiquem como “neutros”.

Strubel disse que os ataques cibernéticos apoiados pelo Estado são um dos três principais perigos, sendo os outros cibercriminosos que tentam extorquir dinheiro durante as Olimpíadas, bem como hackers "hacktivistas" que procuram causar problemas por diversão ou publicidade.

"Para mim, o pior cenário é que nos encontremos inundados com ataques de pequena escala e não prevemos um ataque mais sério contra infraestruturas críticas de transporte ou energia que desempenham um papel vital durante os Jogos", disse ele à AFP.

Olimpíadas anteriores

Criada em 2009, a ANSSI é a principal agência estatal de segurança cibernética da França, encarregada de prevenir, detectar e responder a ataques. A empresa japonesa de telecomunicações NTT, que forneceu segurança informática para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados pela pandemia, realizados em 2021, relatou 450 milhões de ataques cibernéticos individuais durante a última edição dos Jogos, o dobro dos registrados durante os Jogos Olímpicos de Londres de 2012.

Muitos deles foram os chamados ataques DDoS, que paralisam os servidores que hospedam um site, bem como tentativas de hacking, falsificação de e-mail, ataques de phishing ou sites falsos. Os serviços de inteligência militar russos foram responsabilizados pelos EUA por liberarem o chamado malware "Destruidor Olímpico" pouco antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang de 2018 na Coreia do Sul, dos quais os atletas russos foram banidos.

O malware excluiu dados de milhares de computadores que apoiavam os Jogos de Pyeongchang, tornando-os inoperantes. Outros especialistas sugeriram que o sistema de bilheteria eletrônica para os Jogos de Paris, as redes informáticas para instalações desportivas ou o sistema de resultados poderiam ser alvos.

Uma grave crise financeira envolveu a Atos, empresa francesa líder em serviços de TI e segurança cibernética, no momento em que esta se prepara para desempenhar um papel crucial durante os Jogos.

O grupo endividado, cujas ações perderam cerca de 90% do seu valor desde julho passado, tem sido o principal parceiro tecnológico do Comitê Olímpico Internacional desde 2002 e é um fornecedor importante de segurança cibernética para os Jogos de Paris.

“Obviamente estamos particularmente vigilantes, o que pode ser visto nas nossas auditorias aos sistemas da Atos que serão utilizados para os Jogos e para outros sistemas críticos”, disse Strubel. “E nas reuniões regulares que temos com as equipes da Atos para garantir que não haja problemas. “Mas não vemos nenhum no momento, então não se preocupe”, acrescentou.

