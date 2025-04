A- A+

Renúncia Após morte de torcedores, chefe da segurança dos estádios do Chile renuncia ao cargo Pamela Venegas estava na posição desde 2022, mas sua saída foi pedida pelo governo do Chile

Diante das duas mortes nos arredores do Estádio Monumental, que se preparava para receber o duelo entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores, e da confusão generalizada antes e durante a partida que deixou todos os presentes em risco, a responsável pelo programa governamental chileno Estádio Seguro renunciou ao cargo.

Pamela Venegas era a responsável por garantir a segurança nas partidas de futebol desde 2022, mas na madrugada desta sexta-feira (11) o governo do país solicitou que ela entregasse o cargo, o que ela prontamente fez.

Quem fez o anúncio foi o Ministro de Segurança do Chile, Luis Cordero. Ele também revelou que o pedido para que a Conmebol cancelasse a partida — as equipes empatavam em 0 a 0 aos 25 minutos do segundo tempo, quando um grupo de torcedores invadiu o gramado e o jogo foi paralisado por quase duas horas — também partiu das autoridades do governo. A Conmebol estudava a possibilidade de viabilizar a continuação da partida sem a presença do público.

Segundo a Conmebol, o caso agora vai para seus órgãos judiciais para futuras determinações. Além de definir para onde irão os pontos, há possibilidade de outras punições ao clube chileno. Em comunicado, a entidade afirmou que "todas as informações referentes a eventos dentro e fora do estádio serão enviadas à Unidade Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol".

Tragédia em Santiago

De acordo com a imprensa chilena, a invasão ao campo foi um protesto pela morte de dois torcedores do lado de fora do estádio antes do início da partida. Eles teriam sido atropelados por uma viatura da polícia durante uma tentativa de invasão ao Monumental.

Um grupo de chilenos formou uma espécie de "avalanche" para romper uma barreira e acessar o estádio. Ao entrar em ação para conter os invasores, agentes do Controle de Ordem Pública da polícia usaram um carro com gás lacrimogêneo. Foi nesse momento que se iniciou a correria, e duas pessoas ficam presas em uma cerca. Elas seriam uma garota de 18 anos e um garoto de 13 anos.

"Houve uma debandada, causando a queda de uma cerca, e uma investigação está em andamento para determinar se uma viatura policial esteve envolvida na morte. Por enquanto, o que se sabe é que uma das cercas esmagou esses dois jovens com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas, e todas estão sendo investigadas como possíveis hipóteses de trabalho para determinar a causa final da morte desses jovens", afirmou o promotor Francisco Morales, que continua:

"Segundo informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no Estádio Monumental, e é nesse contexto pouco claro que o incidente está sendo verificado. Estamos trabalhando com todos os recursos técnicos disponíveis, incluindo as câmeras no local, para determinar como os eventos ocorreram", finalizou.

