Chefe de segurança dos Jogos Olímpicos pede demissão após suspeita de "comportamento impróprio"

A- A+

O coordenador de segurança dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Ziad Khoury, que havia sido suspenso de suas funções no final de março após ser acusado de "comportamento impróprio" com uma mulher durante uma viagem profissional, renunciou ao cargo, disse uma fonte neste domingo à AFP.

“Por decreto do Ministério do Interior de 8 de junho de 2023, as funções de coordenador de segurança para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 exercidas por Ziad Khoury, prefeito, são encerradas a seu pedido”, consta no Boletim Oficial.

Khoury foi suspenso em 21 de março "preventivamente" durante uma investigação administrativa. As conclusões desta investigação deveriam ser entregues "dentro de um mês", mas ainda não são conhecidas.

O ex-prefeito de Haute-Saone e Aisne, de 53 anos, foi acusado de fazer declarações inapropriadas a uma mulher durante uma viagem profissional a Londres em dezembro de 2021, segundo o Ministério do Interior.

Segundo fonte próxima ao caso, após a missão de inspeção incumbida de proceder à investigação, foi julgado que "não havia motivos" para apresentar queixa perante os tribunais franceses, "com total independência e face aos elementos que estavam em sua posse no momento de suas conclusões". No entanto, a mesma fonte indica que houve outros testemunhos contra Ziad Khoury durante esta missão de inspeção.

Antes de assumir as funções de coordenador de segurança para os Jogos Olímpicos de 2024, em junho de 2021, Ziad Khoury já havia gerenciado a segurança durante a Euro 2016, organizado na França.

Seu sucessor ainda não foi nomeado.

Veja também

Ofertas duvidosas Selfie e 'pacote VIP': presença de Messi em amistoso na China gera golpes de até R$ 34 milhões