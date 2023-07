Chefes da CBF veem ligação de Ancelotti falando de prioridade ao Real como "normal" e mantém planos

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol não vai comentar sobre recente reportagem do jornal espanhol 'Marca', que afirma que Carlo Ancelotti teria ligado para o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e pedido ao brasileiro para “baixar o tom das declarações" sobre ele.

De acordo com a reportagem, Ancelotti, teria reafirmado seu “compromisso com o Real”, deixando claro "sua prioridade absoluta é o Real Madrid, tanto no presente como no futuro”.

Segundo o Globo apurou, dirigentes da CBF consideraram "normal" as frases publicadas pelo jornal espanhol, tendo em vista que a temporada de clubes na Espanha ainda vai começar e Ancelotti tem contrato com Real Madrid até a metade do ano de 2024. Dirigentes mantém os planos de contar com o treinador para comandar a seleção brasileira.

De acordo com dirigentes da CBF, Ancelloti e CBF se falam por telefone com frequência.

A CBF já teria um acordo com o treinador para assinatura de um contrato após temporada no Real Madrid.

