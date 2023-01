Santa Cruz tenta primeira vitória no Estadual, diante do Caruaru City

A- A+

Nem sempre um período invicto é sinal de paz em um clube. Principalmente quando a fase sem derrotas tem mais acúmulo de empates do que de vitórias. Ainda por cima, tendo que lidar com um problema de indisciplina que gerou o desligamento de um atleta que era tido como principal esperança de gols. O Santa Cruz ainda não perdeu em 2023 e quer prolongar isso por mais tempo. Com a diferença de que está longe de se contentar com mais um resultado de igualdade. Oitavo colocado do Campeonato Pernambucano, com apenas três pontos, o Tricolor encara, nesta quarta (25), o Caruaru City (12º, com um), no Arruda, pela quinta rodada da competição.



À espera de uma vitória



Com o segundo pior início de Pernambucano nos últimos 10 anos, sem vencer nos três primeiros jogos, o Santa tenta acabar com o jejum perante uma equipe que também não ganhou, mas encara situação pior, com três derrotas e um empate. O Tricolor busca não repetir uma marca que não ocorre desde 2020, quando teve cinco resultados de igualdade seguidos. Atualmente, são quatro, sendo três no Estadual e um na Copa do Nordeste. Os únicos triunfos em 2023 foram na pré-Copa do Nordeste.



“Precisamos voltar a vencer. Começamos com duas vitórias na temporada e sabemos o sabor, a tranquilidade que traz ao ambiente. O Caruaru City tem um marcação fechada, como a maioria dos clubes que enfrentamos, mas precisamos de sabedoria e intensidade para buscar os três pontos”, frisou o técnico Ranielle Ribeiro.





Indisciplina gerou saída



Após se negar inicialmente a ser substituído no jogo contra o Vitória, no Barradão, pela Copa do Nordeste, o atacante Hugo Cabral foi dispensado pelo Santa Cruz.



“Minha função é de gerenciar pessoas, direcionar taticamente e tecnicamente a equipe dentro de campo. Aquele que encontramos pelo caminho fazendo o serviço contrário do que almejamos, não fará parte do processo. Infelizmente foi isso que aconteceu com o atleta. Estou aqui para unir forças, remando em uma única direção. Quem não rema na mesma direção, não pode estar aqui”, afirmou o treinador.



Ranielle também deu exemplos de atletas que, diferente de Hugo, mostraram uma postura positiva dentro do elenco. “Alemão, que está machucado, pegou o carro e foi lá para Caruaru assistir ao jogo contra o Porto. Fez parte do vestiário, contribuindo. Até mesmo a contratação de Pipico e Gedoz, que abriram mão de propostas melhores, mas encontrando um ambiente favorável a eles. Precisamos de pessoas com esse mesmo pensamento”, argumentou.



Sem Hugo, o Santa pode ter o retorno do atacante Dayvid, recuperado de uma arbovirose. Já o volante Daniel Pereira e o zagueiro Alemão seguem fora por conta de problemas musculares.

Ficha técnica



Santa Cruz

Geaze; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan e Ian Rodriguez; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Marcelinho, Michel Douglas e Lucas Silva. Técnico: Raniele Ribeiro



Caruaru City

Diego Almeida; Mhaylon, Correia, Willian Gaúcho e Lucão; Ribeiro, Pedrinho Caruaru, Filipe Eduardo e Henrique Silva; Alex e Patrick. Técnico: Adelmo Soares



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Daniele de Andrade Felipe e Matheus Valentim da Silva

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Internacional Manchester City elimina Arsenal e avança às oitavas da Copa da Inglaterra