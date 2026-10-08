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Futebol Chegada de Cristian de Souza foi "virada de chave para o acesso", vê Favela Volante destacou que mudança no comando técnico foi determinante para o Tricolor conseguir se recuperar na competição

Antes da chegada do técnico Cristian de Souza, o Santa Cruz ocupava a 15ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos, sendo uma vitória, um empate e três derrotas, sob o comando de Claudinei Oliveira. A mudança na comissão técnica, segundo o volante Pedro Favela, foi fundamental na caminhada coral rumo ao acesso à Série B.

“A nossa virada de chave foi quando o clube trocou o comando. Vieram novas peças, um novo treinador (Cristian de Souza), uma nova ideia. Por mais que a gente tenha cambaleado na reta final, isso foi algo normal também. Se a gente tivesse se classificado lá no topo, a gente pegaria outra chave mais difícil”, avaliou o jogador.

Na primeira fase, o Santa terminou na oitava posição, com 29 pontos. No quadrangular, a equipe teve um início arrasador, com três vitórias consecutivas. Depois, com mais dois empates, o Tricolor assegurou o acesso à Série B de forma antecipada. O objetivo agora é terminar em primeiro para chegar à final.

Para isso, o Santa precisa ao menos de mais um empate, sábado (10), contra o Botafogo-PB, no Almeidão. “Encaramos o jogo com a maior seriedade. Graças a Deus, a gente conseguiu o acesso, um objetivo muito grande para o clube, mas também é preciso virar a página. Acho que o título vai coroar o nosso ano, vai mostrar a força do grupo e nossa capacidade”, apontou. O Tricolor é o líder da chave, com 11. O Belo é o lanterna, com dois.

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