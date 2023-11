Chegada de Drubscky faz Sport dar ênfase na busca por técnico e em reformulação do time

A- A+

Anunciado na última terça-feira (28) como novo coordenador técnico do Sport, Ricardo Drubscky já iniciou os trabalhos no clube. Integrante do comitê gestor criado pelo clube, ao lado de Raphael Campos, João Marcelo Barros e Guilherme Falcão, o novo dirigente deu o pontapé na busca pelo próximo técnico rubro-negro.

Nesta quarta-feira (29), em reunião que também teve a participação do executivo responsável pelo administrativo, Jorge Andrade, o Sport detalhou também o planejamento para a formação do elenco.

"Estamos agora, com a chegada do professor Ricardo Drubscky, iniciando os trabalhos com a nova formatação do departamento de futebol. Já estamos tratando a análise sobre comissão técnica, treinador, e também plantel, sobre renovações e novas contratações”, declarou Jorge Andrade.

Até o momento, três jogadores já se despediram do clube: o lateral-esquerdo Nathan, e os atacantes Diego Souza e Fabrício Daniel. Com uma lesão no joelho, o goleiro Denis, por sua vez, teve seu vínculo estendido até janeiro de 2024.

