FUTEBOL Chegada de helicóptero, coletivo e resenha: veja como foi o primeiro treino de Neymar no Santos Camisa 10 fez treino com companheiros de time e momento foi registrado nas redes sociais do clube

O retorno de Neymar ao Santos continua causando grande impacto no Brasil. Nesta segunda-feira, o craque brasileiro fez seu primeiro treino com a equipe paulista, após chegar de forma espetacular: pousou no centro de treinamento, conhecido como CT Rei Pelé, a bordo de um helicóptero de luxo, entrada que reflete seu status e identidade estilo de vida. A imprensa brasileira reagiu rapidamente, destacando o luxo da aeronave e a grande emoção gerada por sua chegada.

O helicóptero em que Neymar pousou é um Airbus modelo H145 D3, de propriedade do jogador, e está avaliado em cerca de 50 milhões de reais (cerca de 9 milhões de dólares). Equipado com interiores personalizados e assentos inspirados no Batmóvel, ele o utiliza para se deslocar entre São Paulo e Santos, facilitando sua locomoção e evitando o trânsito habitual da região.





Neymar chega de helicóptero para primeiro treino no Santos — Foto: Reprodução/ESPN

O ex -jogador do Paris Saint-Germain e do Barcelona foi recebido de volta ao clube com um grande sorriso no rosto e foi recebido por seus companheiros de equipe e comissão técnica, que o viram fazer seus primeiros movimentos em seu retorno ao clube onde fez sua carreira profissional e estreou há mais de uma década.

O retorno de Neymar ao Brasil gerou entusiasmo não só no cenário esportivo, mas também entre os torcedores e a economia do clube. Nas primeiras 24 horas após o anúncio, o Santos conquistou 9 mil novos sócios, vendeu milhares de camisas — a número 10 virou a mais pedida na loja oficial do estádio — e reforçou sua presença nas redes sociais com mais de 100 mil curtidas, novos membros de 1,7 milhões de novos seguidores.





Por outro lado, Neymar busca focar na recuperação após uma passagem malsucedida pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde atuou em apenas 7 partidas em duas temporadas — com apenas um gol e três assistências.

Sim, nação santista. É real! De olho no primeiro treino do Neymar na volta ao CT Rei Pelé! pic.twitter.com/pRr2F3Yq5y — Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Em seu primeiro treino, Neymar trabalhou ao lado de seus reservas regulares, em uma sessão que incluiu exercícios físicos e trabalho com bola. Ele participou ativamente dos treinos de finalização e demonstrou grande disposição nos exercícios táticos. Além disso, em um vídeo produzido pela NR Sports, empresa responsável por gerir a imagem da carreira do ídolo, ele é visto descontraído, brincando com os companheiros, e ainda comenta que está acostumado a tomar mate, hábito que ele incorporou durante sua passagem pelo futebol europeu, quando dividiu times com Lionel Messi, Leandro Paredes e Ángel Di María.

Um dos momentos mais marcantes desse primeiro treino foi o encontro entre Neymar e Juninho, uma das grandes promessas do clube. Com apenas 17 anos, o jovem é filho de Robinho, o histórico atacante que foi companheiro do craque brasileiro nos primeiros tempos e uma de suas principais influências no futebol. A imagem dos dois em campo despertou nostalgia e emoção nos fãs, que logo ressaltaram o paralelismo entre as duas gerações e o simbolismo desse reencontro.

Com uma cláusula de rescisão de impressionantes 300 milhões de reais (aproximadamente 51 milhões de dólares), Neymar deverá ser seu “mentor”, assim como Robinho foi para ele há mais de uma década. E, obviamente, as comparações não demoraram a surgir, pois Juninho é um jogador de grande habilidade, com um estilo ousado e ofensivo, semelhante ao de Neymar. Apesar de ainda precisar se consolidar no time principal, sua presença ao lado do camisa 10 brasileiro gera expectativas sobre seu desenvolvimento.

O retorno do “príncipe” acontece em um momento-chave para o Santos, que busca retomar o protagonismo após ser rebaixado para a Série B em 2023 pela primeira vez na história, e conseguir um retorno imediato à primeira divisão. Segundo declarações do presidente do clube, Marcelo Teixeira, o projeto com Neymar visa recolocar o time na elite do futebol brasileiro e, se possível, buscará mantê-lo pelo menos até 2026 — inicialmente seu contrato é até 30 de junho deste ano.

"Queremos que Neymar seja a cara dessa reconstrução e nos acompanhe nesse desafio até o fim do seu contrato", disse Teixeira. Ele acrescentou: “A sua presença não só eleva o nível da equipa, como também aumenta a paixão dos nossos adeptos e fortalece a nossa imagem ao nível internacional.”

Em outra declaração, Teixeira também destacou o impacto de Neymar no projeto do clube: “A chegada de Neymar nos permite projetar um futuro sólido. Não apenas no esporte, mas também em termos de identidade. Queremos que os torcedores voltem a se sentir orgulhosos do Santos.”

O elenco conta com alguns jogadores de renome, como o venezuelano Yeferson Soteldo, que sofre com um desconforto físico que o impedirá de jogar a próxima partida, e o experiente Diego Pituca, capitão titular da equipe. Também estão no elenco os argentinos Gonzalo Escobar, ex-Temperley e Colón; Leonardo Godoy, ex-Talleres e Estudiantes, e o atacante Julio Furch, que teve uma longa carreira no México.

Neste primeiro treino, que marca seu retorno oficial às atividades após a apresentação de sexta-feira, Santos compartilhou um vídeo nas redes sociais onde é possível conferir a vida íntima de Neymar neste primeiro treino.

O Santos vem de vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo no Campeonato Paulista, onde está na oitava colocação, e a grande dúvida é quando será a estreia de Neymar. Embora a comissão técnica prefira encarar seu retorno com cautela para evitar recaídas, os fãs querem vê-lo em ação o mais rápido possível. O próximo jogo será nesta quarta-feira, às 21h35, pela sétima rodada, contra o Botafogo-SP, novamente em casa, na Vila Belmiro.

O próprio presidente espera vê-lo em campo em breve: “Todos os nossos esforços são para isso. Agora, a partir de segunda-feira, daremos continuidade às inscrições naturais para que o Ney possa estar em campo na quarta-feira", disse Teixeira. O técnico Pedro Caixinha, que estará ausente por suspensão, também havia confirmado a intenção de contar com o craque no meio da semana.

Enquanto isso, a euforia em Santos não para. Os fãs continuam ansiosos para ver seu ídolo de volta à ação, no que promete ser uma das histórias mais impactantes do futebol brasileiro e, em geral, deste ano. Vale destacar que Neymar não joga desde o dia 4 de novembro, quando sofreu outra lesão, dessa vez na coxa, que o afastou novamente dos gramados. Ele espera voltar a fazer o que mais gosta,“ que é jogar futebol”, como ele mesmo afirmou em sua apresentação.

