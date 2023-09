Chegada de Messi e seleção argentina na Bolívia causa correria em aeroporto; vídeo

A- A+

Mesmo longe de casa, a seleção argentina angaria uma multidão de fãs por onde vai — especialmente se uma das atrações for Lionel Messi. No domingo (10), a equipe campeã mundial desembarcou no aeroporto de La Paz, capital da Bolívia, e foi recebida por uma multidão que correu para ver de perto os jogadores. Assista:

A chegada do ônibus a hotel onde a delegação está hospedada também foi impressionante. Centenas de pessoas foram até o local para tentar ver a equipe, e as imagens viralizaram nas redes sociais.

A expectativa foi ainda maior porque somente no domingo foi confirmado que Messi viajaria com a delegação para La Paz para disputar o amistoso nesta segunda-feira contra a seleção local. No primeiro compromisso desta data Fifa, no último dia 7, contra o Equador, ele marcou um gol de falta que cravou o placar em 1 a 0. Um efetivo policial de 2500 profissionais será deslocado para o estádio Estádio Hernando Siles, palco do confronto.

