FUTEBOL INTERNACIONAL Chegada de Neymar pode colocar ídolo e capitão do Al-Hilal no banco de reservas Craque brasileiro usará a camisa 10 no clube saudita, mesmo número que vestia no PSG

Fechado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar pode levar a mudanças táticas na equipe e causar uma dor de cabeça para o técnico Jorge Jesus. É que o brasileiro joga na mesma posição de Al-Dawasari, ídolo e capitão da equipe, que tem muita identificação com a torcida e pode até parar no banco.

O camisa 10 do Al-Hilal fez carreira no clube e é um dos atletas mais queridos pela torcida. Já foi emprestado ao Villarreal, da Espanha, mas não se adaptou e logo voltou para se consagrar no futebol árabe. O craque também é um dos principais jogadores da seleção de seu país. Ele é chamado carinhosamente pelo apelido de "O Tornado". Al-Dawasari já expressou publicamente que é fã do mais novo companheiro de equipe.

Uma das possíveis soluções para Jesus seria mexer no esquema tático e colocar Neymar ou Al-Dawasari pela direita, mas, mesmo assim, o técnico encontrará dificuldade. O atacante Michael, ex-Flamengo, atua na posição e é titular do clube saudita. Ele vem tendo sucesso no time árabe e ganhando a simpatia da torcida.

Quanto Neymar vai receber no clube árabe?

No Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar vai receber 160 milhões de euros (cerca de R$ 861 milhões, na cotação atual) por temporada. Contudo, essa não é a única regalia presente em seu contrato. Segundo o site francês Foot Mercato, o brasileiro também receberá 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões) por cada story ou postagem publicada em suas redes sociais que promova a Arábia Saudita.

Além disso, Neymar terá um avião particular à sua disposição, estará liberado para morar com Bruna Biancardi mesmo não sendo casado com a atriz — movimento parecido com o que tem Cristiano Ronaldo —, terá uma enorme casa com funcionários e receberá 80 mil euros (cerca de R$ 430 mil) por cada partida ganha no Al-Hilal.

Quanto o PSG vai receber pela transferência de Neymar?

Para fechar a grande contratação da temporada, o Al-Hilal precisou desembolsar 90 milhões de euros (cerca de R$ 482 milhões, na cotação atual), mas a transação pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 535,8 milhões), se incluir alguns bônus, de acordo com o jornal francês L'Équipe.

