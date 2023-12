A- A+

Solidariedade Chegando à sexta edição, Pelada Solidária do Rosa beneficiará instituição da Comunidade do Coque Material arrecadado será destinado às crianças da Associação Amigos da Vila do Papelão

Neste sábado, a Pelada Solidária do Rosa chega à sexta edição promovendo disputa nas quatro linhas e, principalmente, solidariedade. O evento acontecerá a partir das 11h, na PSG Academy, na Rua Gonçalves de Magalhães, 699, bairro da Imbiribeira.

Neste ano, a Pelada Solidária reunirá 40 marcas engajadas em fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. O diferencial do evento é o critério para pontuação no placar: arrecadar cestas básicas. Em um formato "arrecadou, ganhou!", o time que coletar o maior número desses itens, além de ajudar a tornar o Natal das crianças da Associação Amigos da Vila do Papelão, da comunidade do Coque, mais especial, terá vantagem no placar.

"Estamos empolgados por mais um ano dessa ação beneficente. É um momento não apenas de competição esportiva, mas de unir esforços em prol de um objetivo solidário. Esperamos fazer deste evento um marco na vida das crianças beneficiadas pela associação", destaca o idealizador da pelada, Rosalvo Luiz.

O formato do torneio será dinâmico, com jogos no estilo mata-mata, consistindo em dois tempos de 10 minutos cada. Cada time será composto por seis jogadores em campo, três reservas, um goleiro e um técnico.

Para aqueles que desejam apoiar e assistir às partidas, basta levar uma cesta básica e informar para qual empresa você está ajudando.

