Futebol Chegar ao Sport é "saltar casas", avalia Roger Silva Em apresentação, novo técnico do Leão admite que chegada ao clube só ocorreu por conta do rebaixamento e diz que Leão precisa "acabar com mística da troca de treinadores"

Apresentado oficialmente como técnico do Sport para a temporada 2026, Roger Silva não escondeu a consciência de que a oportunidade no clube em que foi campeão da Copa do Brasil de 2008, como atleta, se deve ao momento difícil do Leão após o rebaixamento à Série B.









Oportunidade

“Se o Sport tivesse permanecido na Série A, com certeza não seria nós, essa comissão. Sou jovem, dificilmente trariam um cara que teve um segundo acesso na Série C para um time na Série B. Estou saltando algumas casas”, contou o treinador, indicando que, mesmo com boa relação com antigos dirigentes do clube, preferiu iniciar a carreira “sem apadrinhamento”.

“Quando comecei como treinador, não fui bater na porta da minha casa, que seria a Ponte Preta, para pedir oportunidade. Fui lá no Athletic, em São João del-Rei, em uma cidade pequena e uma equipe que tinha três meses de campeonato. Não tenho padrinhos. Poderia ter ligado na época para (Milton) Bivar, ex-presidente do Sport, para ser auxiliar na casa, treinador do sub-20. Tenho certeza que não falariam ‘não’ para mim. Mas fui fazer minha história, quebrar a cara, aprender com acertos e erros”, completou.

Roger já teve oportunidade de trabalhar na Série B, pelo Athletic, mas em passagem curta. Segundo o treinador, um fator em especial atrapalhou no trabalho. “Fiz 10 jogos, todos fora de casa porque o campo estava passando por reforma. De São João a Belo Horizonte são 4h30. Muitas vezes, eu viajei mais do que os times do Nordeste em termos de horas. Isso também foi difícil”, lamentou, indicando as lições que aprendeu na competição.

“Trago a experiência de que precisamos ter uma equipe competitiva e forte. Que toma poucos gols, que erra menos. Não fui demitido, entreguei o cargo. Eles ficaram tristes, mas achei que era a hora de sair. Já estava há três anos no projeto e achei que minha voz não estava sendo tão ouvida. Achei importante entregar e chegar alguém para dar sequência. Foi uma casa em que fui muito feliz”, explicou.



Mudança

No Sport, Roger sabe que precisará conviver com um cenário de pressão. Ambiente que o próprio treinador confessou ser bem diferente do que viveu recentemente no antigo clube em que estava.

“O Londrina era uma casa com zero barulho. Lugar muito bom, sou muito grato a ele. Dado (diretor-técnico), que é daqui, nunca pegou telefone para me pressionar, se eu estava jogando com A ou B. Era uma casa com zero pressão. A torcida, que agora deve estar chateada, me adorava porque o time jogava defensivamente e eu fiz jogar ofensivamente. Isso mostra o quanto eu queria estar aqui, o quão amor eu tenho por essa camisa. Sei que vai chegar o dia de me despedir de vocês, faz parte do futebol. Espero quebrar essa mística de o Sport trocar três treinadores por ano. Isso precisa acabar. Temos de acreditar nos treinadores, dar tempo. E confio também que vocês (jornalistas) vão diminuir a porrada entendendo o momento do clube”, concluiu.

