Chelsea anuncia contratação de Moisés Caicedo até 2031

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do volante equatoriano Moisés Caicedo, que estava no Brighton, até 2031.

Segundo a imprensa britânica, os 'Blues' vão pagar 115 milhões de libras (R$ 713 milhões na cotação atual) para ter o jogador, na transferência mais cara da história da Premier League.

Caicedo, de 21 anos, também era pretendido pelo Liverpool, cujo treinador, Jurgen Klopp, chegou inclusive a anunciar na última sexta-feira um acordo com o Brighton.

Mas segundo a imprensa, o jogador não estava certo sobre a mudança e as negociações com os 'Reds' foram encerradas, até que ele finalmente decidiu assinar com o Chelsea um contrato de oito anos.

"Nosso sonho finalmente se realizou", diz a mãe de Caicedo em um vídeo publicado pelos 'Blues' nas redes sociais, que relembra uma foto de ambos há três anos em que o jogador aparece está vestido com a camisa do Chelsea.

O equatoriano se torna a contratação mais cara da história da Premier League, acima do argentino Enzo Fernández (106,8 milhões de libras, ou R$ 663 milhões), que foi do Benfica para o Chelsea no início de 2023.

Já o Brighton consegue um enorme lucro com o jogador, contratado por cerca de 4 milhões de libras (R$ 24 milhões) junto ao Independiente del Valle em 2021.

