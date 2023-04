Chelsea anuncia demissão do técnico Graham Potter

A- A+

O Chelsea anunciou neste domingo a demissão do técnico Graham Potter, menos de sete meses depois de chegar ao clube, com a equipe ocupando apenas a 11ª posição no Campeonato Inglês, derrotada no sábado em casa por 2 a 0 pelo Aston Villa.

"O Chelsea FC anuncia que Graham Potter deixou o clube. Graham concordou em colaborar com o clube para facilitar uma transição tranquila", diz o breve comunicado dos 'Blues', o qual informa que Bruno Saltor, até agora auxiliar, vai comandar o time interinamente.

Potter chegou ao Chelsea no início de setembro do ano passado com um contrato de cinco temporadas, depois de os proprietários americanos do clube surpreenderem ao demitirem Thomas Tuchel, que levou a equipe ao título da Liga dos Campeões da Europa em 2021.

Para assumir os 'Blues', Graham Potter deixou o Brighton, time que levou da segunda divisão à Premier League e no qual construiu a reputação de amante do bom jogo.

Mas apesar dos investimentos milionários na última janela de transferências, o Chelsea não conseguiu bons resultados em 2023.

Com apenas 1,27 ponto por jogo em média, Potter teve um desempenho mais baixo do que todos os treinadores que dirigiram a equipe em pelo menos 20 jogos do Campeonato Inglês.

Levando em conta todas as competições, foram 31 jogos com 12 vitórias, 11 derrotas e oito empates, um retrospecto muito aquém para um time que quer brigar por títulos.

Atualmente na 11ª posição na Premier League, o Chelsea está a 12 pontos da zona de classificação para a Champions, faltando dez rodadas para o fim da competição.

Pelo menos, o time está nas quartas de final da principal competição do continente, onde vai enfrentar o Real Madrid (jogo de ida dia 12 de abril na Espanha, volta na Inglaterra no dia 18 do mesmo mês).

