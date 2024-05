A- A+

FUTEBOL Chelsea anuncia saída do técnico argentino Mauricio Pochettino Segundo o clube, a saída do treinador foi em acordo mútuo

Dois dias após o final da Premier League, o Chelsea anunciou, nesta terça-feira, que Mauricio Pochettino não vai seguir no cargo de técnico da equipe para a próxima temporada. O argentino e o clube decidiram, em acordo, não seguir com o contrato que iria até o meio de 2025.

Ao canal do clube inglês, Mauricio Pochettino se despediu e agradeceu ao Chelsea a oportunidade de ter comandado a equipe nesta temporada.

- Obrigado ao grupo proprietário do Chelsea e aos Diretores Desportivos pela oportunidade de fazer parte da história deste clube de futebol. O Clube está agora bem posicionado para continuar avançando na Premier League e na Europa nos próximos anos.

Pochettino viveu uma temporada de altos e baixos no comando do Chelsea. Durante boa parte da Premier League, a equipe ficou no meio da tabela, alternando entre resultados positivos e negativos. Mas do meio para o final, os Blues engataram uma boa sequência de resultados e terminaram a Premier League na sexta posição, garantindo classificação para a Europa League na próxima temporada.

De acordo com a imprensa inglesa, o nome de Roberto De Zerbi, que comandou o Brighton nas últimas duas temporadas, é o favorito para assumir o posto. Além do ex-Brighton, Kieran McKenna, técnico do Ipswich Town, que garantiu o acesso para a primeira divisão inglesa, também é considerada como uma possibilidade.

