Futebol Chelsea bate o Crystal Palace com gols de Estêvão e João Pedro O resultado positivo recolocou provisoriamente o time azul no G-4 da Premier League, com 37 pontos

Com show de seus atacantes brasileiros, o Chelsea aproveitou a péssima fase do Crystal Palace, que não vence há 11 jogos, e levou a melhor por 3 a 1, neste domingo, no Selhurst Park, em Londres. Estêvão abriu o placar no primeiro tempo e deu o passe para João Pedro anotar o segundo no início da etapa final. Andrey Santos também foi titular.





O resultado positivo recolocou provisoriamente o time azul no G-4 da Premier League, com 37 pontos. Embora tenha ganhado uma posição do Liverpool (36), o Chelsea poderá perder um posto caso o Manchester United (35) derrote o líder Arsenal, em Londres, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo. O atual campeão da Copa da Inglaterra permanece com 28, na parte de baixo da tabela

Disposto a encerrar uma incômoda sequência de seis derrotas e quatro empates, o Palace partiu para cima no início da partida e o goleiro Sánchez salvou com o pé a finalização certeira de Mateta ainda no início - Sarr perdeu outra chance de inaugurar o placar para os anfitriões ao desviar para fora uma jogada na pequena área.

Quando os donos da casa atacavam com os 10 jogadores de linha à frente do meio de campo, Estêvão aproveitou um recuo mal feito de Canvot, partiu em velocidade do meio de campo e bateu cruzado na saída de Henderson para abrir o placar para o Chelsea. O ex-palmeirense quase marcou o segundo em jogada semelhante no fim do primeiro tempo, mas chutou para fora - falhou ao não acionar João Pedro na área.

Logo nos primeiro minutos da etapa complementar, o jovem de 18 anos se redimiu: tabelou com João Pedro e, com um ótimo passe de efeito, deixou o conterrâneo na cara de Henderson para bater forte e ampliar a vantagem. Aos 18, logo após Henderson trabalhar para impedir outro gol de Estêvão, Enzo Fernández fez o terceiro em cobrança de pênalti.

A distância no marcador e a expulsão de Wharton, aos 27 minutos, praticamente minou a reação do Crystal Palace - Richards chegou a descontar, de cabeça, no fim. O técnico Liam Rosenior aproveitou para promover mudanças no Chelsea, que reduziu o ritmo, e preservar seus titulares para o jogo com o Napoli, na quarta-feira, pela Champions League.

Já no duelo entre Igor Thiago e Igor Jesus, que também brigam por uma vaga na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, o ex-atacante do Botafogo aproveitou melhor a chance e marcou, ainda nos minutos iniciais, o gol que abriu o triunfo do Nottingham Forest sobre o Brentford por 2 a 0, fora de casa, pela 23ª rodada. Seu substituto, Awoniyi, fechou o placar.

O resultado levou o Forest a 25 pontos, cinco à frente do West Ham, o primeiro clube na zona de rebaixamento. Já o Brentford de Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, com 16 gols, continua no meio da tabela, com 33.

Confira os resultados deste domingo na Premier League:

Brentford 0 x 2 Nottingham Forest

Crystal Palace 1 x 3 Chelsea

Newcastle 0 x 2 Aston Villa

