Chelsea contrata meia Jordan Henderson, do Brentford e da seleção inglesa
O jogador de 36 anos assinoucontrato de dois anos com o clube londrino
O Chelsea anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do veterano meio-campista inglês Jordan Henderson, vindo do Brentford, seu rival na Premier League.
O ex-capitão do Liverpool, que integrou a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, assinou um contrato de dois anos com o clube londrino comandado por Xabi Alonso.
"Dada a grandeza do clube, o técnico, a quem admiro muito, e a qualidade dos jogadores, esta foi uma grande oportunidade que eu não poderia deixar passar", disse Henderson, de 36 anos.
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Na semana passada, foi confirmada a rescisão do contrato de Henderson com o Brentford, após surgirem notícias de que o Chelsea, rival do clube no oeste de Londres, estava interessado em contratá-lo.
O meio-campista conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões pelo Liverpool. Ele deixou Anfield para se juntar ao clube saudita Al-Ettifaq em 2023 e se transferiu para o Ajax seis meses depois.
No ano passado, Henderson retornou à Premier League pelo Brentford, assinando um contrato de dois anos.
Henderson, que acumula 91 convocações pela seleção inglesa, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026, mas jogou apenas alguns minutos e sofreu uma fratura no braço durante o torneio.
Ele se junta ao elenco de Xabi Alonso apenas dois dias depois de o Chelsea contratar o veterano atacante Danny Welbeck, vindo do Brighton.
Os 'Blues' investiram 117 milhões de libras (cerca de R$ 800 milhões na cotação atual), um recorde no futebol britânico, no mês passado para trazer Morgan Rogers, do Aston Villa, e também garantiram as contratações do zagueiro francês Maxence Lacroix e do defensor Marco Palestra, da Atalanta.
O Chelsea terminou a última temporada da Premier League em décimo lugar, um ponto e uma posição atrás do Brentford, e não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia.
A equipe comandada por Xabi Alonso enfrentará o Fulham no Craven Cottage, na estreia da Premier League, no dia 24 de agosto.