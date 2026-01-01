Chelsea demite Enzo Maresca após sequência de tropeços na Premier League

A- A+

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (1º) a saída do técnico Enzo Maresca. A decisão foi tomada após uma sequência negativa na Premier League, competição em que a equipe venceu apenas uma vez nos últimos sete compromissos e se distanciou da briga pelas primeiras posições.

Em nota oficial, o clube londrino informou que a mudança foi definida em comum acordo, com o entendimento de que uma alteração no comando técnico seria a melhor alternativa para manter vivos os objetivos da temporada. Entre eles, a diretoria destacou a busca por vaga na próxima edição da Champions League e o desempenho nas demais competições em disputa.

Maresca chegou ao Chelsea na temporada 2024/25 e acumulou números relevantes à frente da equipe. Foram 92 partidas no comando, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas. O treinador italiano conquistou dois títulos no período, a Conference League e o Mundial de Clubes, vencido em julho, nos Estados Unidos, após triunfo sobre o Paris Saint-Germain na final.

Apesar do histórico recente de conquistas, o desempenho na Premier League passou a gerar desgaste interno. Depois de um bom início, o Chelsea apresentou queda acentuada de rendimento, especialmente no mês de dezembro, quando somou poucos resultados positivos e viu a distância para os líderes aumentar. Atualmente, o clube ocupa o quinto lugar, com 30 pontos.

Além dos números, o ambiente também pesou. A imprensa britânica relatou desconforto do treinador com a condução da diretoria durante o período de instabilidade, apontando falta de respaldo nos momentos de pressão. O clima se deteriorou nas últimas semanas, especialmente após tropeços no Stamford Bridge.

O Chelsea não informou quem assumirá o comando interinamente nem estipulou prazo para anunciar o novo treinador. A saída de Maresca torna o italiano o primeiro técnico demitido em 2026.



