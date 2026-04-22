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FUTEBOL INTERNACIONAL

Chelsea demite técnico Liam Rosenior após apenas três meses e meio

Os 'Blues' serão comandados até o final da temporada por Calum McFarlane, que já havia atuado como técnico interino em janeiro, no intervalo entre a saída de Maresca e a chegada de Rosenior

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Liam Rosenior foi demitido do cargo de treinador do Chelsea após uma sequência de cinco derrotas consecutivas na Premier League, conforme anunciado pelo clube em 22 de abril de 2026.Liam Rosenior foi demitido do cargo de treinador do Chelsea após uma sequência de cinco derrotas consecutivas na Premier League, conforme anunciado pelo clube em 22 de abril de 2026. - Foto porDARREN STAPLES / AFP

O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (22), a demissão de Liam Rosenior, menos de quatro meses após o técnico ter sido contratado para um vínculo válido até 2032, depois de uma sequência catastrófica de sete derrotas nos últimos oito jogos dos 'Blues'.

O inglês de 41 anos chegou no início de janeiro vindo do Estrasburgo para suceder o italiano Enzo Maresca, que foi afastado do cargo apenas meses após conquistar a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes pelo time londrino.

Durante sua breve passagem, Rosenior comandou o Chelsea em 23 partidas. Além da atual má fase na Premier League, sob o seu comando, a equipe londrina foi eliminada tanto da Copa da Liga Inglesa quanto da Liga dos Campeões da Europa.

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Os 'Blues' serão comandados até o final da temporada por Calum McFarlane, que já havia atuado como técnico interino em janeiro, no intervalo entre a saída de Maresca e a chegada de Rosenior.

O anúncio da demissão de Rosenior ocorre apenas um dia após uma derrota dura por 3 a 0 sofrida diante do Brighton. O resultado marcou a quinta revés consecutiva do Chelsea na liga sem marcar um único gol, uma sequência desastrosa que o clube não vivia desde 1912.

"Desde a sua nomeação, no início desta temporada, Liam demonstrou integridade e profissionalismo impecáveis", escreveu o Chelsea em um comunicado.

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"O clube não tomou esta decisão levianamente. Os resultados e o desempenho recentes ficaram abaixo do padrão exigido, em um jogo momento em que ainda há tanto nesta temporada", acrescentou.

O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição na Premier League e pode cair ainda mais na tabela até a final da 34ª rodada, que está em andamento.

Além disso, no domingo, a equipe enfrentará uma partida crucial: a semifinal da FA Cup contra o Leeds.

O grupo BlueCo, proprietário do clube, já nomeou cinco treinadores permanentes Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca e Liam Rosenior desde que assumiu o comando em maio de 2022.

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